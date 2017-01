Reichenbach: Mann wirft Stein gegen Auto

erschienen am 16.01.2017



Reichenbach. Die Polizei hat am Sonntag einen 51-Jährigen gestellt, der im Verdacht steht, in Reichenbach einen Stein auf ein Fahrzeug geworfen zu haben. Den Angaben zufolge war ein Fahrer mit seinem VW auf der Unteren Dunkelgasse unterwegs als er einen Knall vernahm. Eine Delle und ein Lackschaden waren am Auto zu sehen.

Gegen den 51-Jährigen wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Auerbach, Telefon 03744/ 2550. (fp)