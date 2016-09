Reichenbach unter Volldampf

Autor Gero Fehlhauer skizziert in seinem neuen Bildband "Reichenbach, Mylau, Netzschkau" die Geschichte dreier Orte, die einst auf dem Weg zur Göltzschtalstadt waren.

Von Gerd Möckel

erschienen am 17.09.2016



Reichenbach. Bereits vor zwei Jahren hatte der Reichenbacher Autor und Heimatforscher Gero Fehlhauer mit "Reichenbach, Mylau, Netzschkau" einen Verkaufsschlager am Start. Bei dem jetzt in den Handel gekommenen Bildband mit dem selben Titel handelt es sich jedoch nicht um eine Zweitauflage. "Ich hatte schon damals die Qual der Wahl mit der Bildauswahl, inzwischen sind auch noch einige Aufnahmen dazugekommen. Es gibt noch so viele für die Städte und die Zeit charakteristische Fotos. Da musste ich einfach noch mal ran", sagt Gero Fehlhauer, der es mit der Neuerscheinung auf inzwischen mehr als 20 Publikationen bringt.

Die neueste bildet wie das Städte-Porträt von 2014 mit zahlreichen und weitestgehend unveröffentlichten Aufnahmen den Alltag der drei benachbarten Orte etwa von 1880 bis 1960 ab. Für den Autor bietet dabei gerade die urbane Nachbarschaft des Trios den Grund für eine gemeinsame Darstellung. "Die Städte sind so eng miteinander verbunden, da drängt sich das auf. Früher oder später wird es sicher zu einer kompletten Vereinigung kommen", sagt Gero Fehlhauer in Bezug auf die jüngst vollzogene Städteehe von Reichenbach und Mylau und bereits weit zurückliegende Bestrebungen. "Kurz nach dem Ersten Weltkrieg gab es schon ernsthafte Bemühungen, Reichenbach, Netzschkau und Mylau zu verschmelzen. Das Ganze sollte Göltzschtalstadt heißen. Daraus geworden ist bekanntlich nichts", erzählt der Autor.

In seinem 120 Seiten zählenden Bildband präsentiert sich unter anderem der von der Eisenbahn getragene industrielle Aufschwung als ein die drei Orte verbindendes Element. Besonders beeindruckt dabei ein von der Schönen Aussicht aufgenommenes Foto, das Reichenbach mit seinen gefühlt 100 Schloten quasi unter Dampf zeigt. Die spektakuläre Aufnahme muss nach 1926 entstanden sein, da der in jenem Jahr gebaute Wasserturm erkennbar ist. Bezüge in die Gegenwart drängen sich auch bei dem Symbol für die Region schlechthin auf: Ein um 1880 aufgenommenes Foto zeigt die Göltzschtalbrücke in ihrer ganzen Schönheit - von dem heute das Bauwerk verdeckenden Grün ist nichts zu sehen. Auch am Abzweig von der heutigen B 173 in Mylau zur Brücke hin herrscht auf einer um 1915 dort entstandenen Aufnahme weitestgehend freie Sicht auf die Brücke.

Dieses Foto und viele andere Aufnahmen - ob nun vom Fußball auf dem Netzschkauer Teutonia-Platz, der Dahnert-Schmiede in Obermylau oder von der sächsischen Artillerie auf dem Reichenbacher Markt - zeigen stolz in die Kamera schauende Ur-Ur-Göltzschtalstädter mitten im Alltag ihrer Zeit. Oder wie es Gero Fehlhauer in seinem Vorwort ausdrückt: "So wie unsere Vorfahren damals lebten, liebten und litten."

Das Buch "Reichenbach, Mylau, Netzschkau in alten Bildern" von Gero Fehlhauer ist im "Freie Presse"-Shop am Reichenbacher Markt erhältlich und kostet 19,99 Euro.