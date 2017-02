Reichenbacher Narren feiern ihren Höhepunkt des Jahres

"Helden und andere Ganoven" lautete am Samstag das Thema des 56. Tennisfaschings. Das Neuberinhaus war proppevoll.

Von Petra Steps

erschienen am 06.02.2017



Reichenbach. Wer war gemeint? "Helden und andere Ganoven", standen im Mittelpunkt des 56. Tennisfaschings (Tefa) am Samstag im Reichenbacher Neuberinhaus. Natürlich Batman und Robin, Superman, Robin Hood, Sherlock Holmes, die Musketiere, Indianerhäuptlinge, Cops und FBI-Mitarbeiter auf der einen Seite; Verbrecher, Knackis, Betrüger, Vampire oder Piraten und ihre Bräute auf der anderen. Die breite Masse stand jedoch mehr dazwischen, als Fußballer, Engel, Legionär, Wikinger oder Eichhörnchen. Das Thema ließ einen großen Interpretationsspielraum, der auch kleinen Heldinnen wie Pippi Langstrumpf Platz bot.

Was das Tennisfaschings-Team zum Thema zu sagen hatte, kam in rund 90 Minuten Programm zum Ausdruck. Nachdem die Schalmeienkapelle Reichenbach die Stimmung ordentlich angeheizt hatte, wurde das Geheimnis um das Ende des Werbefilms gelüftet, der im Vorfeld veröffentlicht war und einen Überfall auf Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) zeigte.

Superman, Batman und Robin Hood (Jürgen Hanzlik, Andreas Grünwald und Jörg Schaller) schleppten sich mit letzter Kraft und Hilfe eines Rollators in die erste Etage des Rathauses. Doch der OB hatte sich inzwischen selbst befreit, das Jackett vom Leib gerissen, unter dem ein Superman-Kostüm zum Vorschein kam, und das Fenster zum Abflug geöffnet. Dabei wünschte er den Narren und Närrinnen viel Spaß, was vom Publikum mit tosendem Applaus gefeiert wurde.

Dem setzte das Trio zur Begrüßung noch eins drauf und ließ Superman (Hans-Werner Schmiedl) einschweben, allerdings horizontal statt vertikal, wie man es vom Helden kennt. Der Mini-Effekt war mit riesigem Aufwand und technischen Raffinessen verbunden, wie Jörg Schaller vom Organisationsteam gestand. Dass der Tefa-Frontmann in diesem Jahr als Donald Trump in die Bütt stieg, hatten viele Gäste bereits geahnt. "Vogtland first ... dann erst der Rest der Welt. Alle werden merken, dass bald ein neuer Wind weht: We make Vogtland great", war sein Faschingsmotto, angelehnt an Sprüche des neuen US-Präsidenten.

Ohne die Schalmeienkapelle waren mehr als 80 Akteure auf der Bühne, darunter die Garde des Adorfer Carnevalsvereins und die Reichenbacher Showtanzgruppe. Sie gestalteten ein buntes Programm aus Sketchen und Musikdarbietungen, das André Schäfer als Andreas Gabalier-Verschnitt musikalisch abschloss. Dabei traten sie als Musketiere, Angela Merkel, Jogi Löw, Udo Lindenberg, Nena und in anderen Rollen auf.

Für die lebendige Bühnendekoration sorgten alle, die nicht gerade beim Auftritt oder Umziehen waren, an Utes Show-Bar. Als Bardame wurde Ute Dengler gewonnen. "Sie hätte in diesem Jahr ihr 20-Jähriges im Neuberinhaus gehabt", sagte Schaller über die für März 2016 gekündigte Gaststättenbetreiberin. Da im Untergeschoss eine stillgelegte Baustelle ist, waren die Tefa-Akteure räumlich eingeschränkt und hatten ein paar weniger als die üblichen 1300 Plätze zur Verfügung. Gefeiert wurde in zwei Etagen bei Live- und Diskomusik bis in den frühen Morgen, unterbrochen lediglich durch einen Fehlalarm, bei dem das Haus für zehn Minuten komplett geräumt werden musste.