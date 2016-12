Reichenbacher Sozialverbände sind der größte Arbeitgeber

Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Lebenshilfe und Volkssolidarität zählen hier zusammen 1045 Beschäftigte - und 1260 Mitglieder.

Von Gerd Betka

erschienen am 30.12.2016



Reichenbach. Wohlfahrtsverbände stellen noch immer die größten Arbeitgeber im Vogtlandkreis. In Reichenbach ist das nicht anders. Die Arbeitsgemeinschaft sozialer Spitzenverbände in Reichenbach zählt nach eigenen Angaben 1045 Beschäftigte: 340 davon in der Arbeiterwohlfahrt, 110 beim Deutschen Roten Kreuz, 495 in der Lebenshilfe, sowie 100 in der Volkssolidarität. Zudem zählt das Vereins-Quartett 1260 Mitglieder, die ehrenamtlich Großartiges leisten. Tätig sind sie über Reichenbach hinaus, auch in Lengenfeld, Netzschkau, Heinsdorfergrund und Neumark.

Die Arbeiterwohlfahrt Vogtland Bereich Reichenbach betreibt, wie Geschäftsführer Steffan Günther auflistet, das Pflegezentrum "Wohnen am Park" mit Großküche, altersgerechte Wohnanlagen, 13 Kindertagesstätten, Beratungsdienste sowie eine gynäkologische Praxis. Hinzu kommen die Schullandheime in Netzschkau und Limbach, der Jugendklub "Atlantis" Mylau und die mobile Jugendarbeit in Mylau, Netzschkau und Umgebung.

Der DRK-Kreisverband Reichenbach betreibt einen ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflege für Senioren, eine Suchtberatungs- und Behandlungsstelle, die Kleidertruhen in Reichenbach und Lengenfeld, einen Fahrdienst und einen Rettungsdienst. Die Rettungswache Reichenbach verfügt über 29 Mitarbeiter und sechs Einsatzfahrzeuge. Geschäftsführerin Bianca Zisowsky freut sich zudem über die ehrenamtlichen Dienste wie die Ortsvereine Mylau und Lengenfeld, die Wasserwacht Reichenbach, das Jugendrotkreuz, den Schulsanitätsdienst, die Seniorenarbeit, Seniorengymnastik, Blutspendedienst, Alltagsbegleitung und Katastrophenschutz.

Die Lebenshilfe Reichenbach schafft inklusive der angeschlossenen gemeinnützigen Firmen Arbeits- und Wohnangebote für Menschen mit Behinderung. Sie betreibt eine Integrationsfirma mit Dienstleistungs- und CNC-Bereich. Hinzu kommen das ADL Dementenwohnen in Netzschkau, Kindertagesstätten und Beratungsstellen. "Neustes Projekt ist der Neubau einer Wohnstätte für Menschen mit Prader-Willi-Syndrom", erklärt der Geschäftsführende Vorsitzende Torsten Stolpmann.

Die Volkssolidarität bietet ambulanten Pflegedienst, Essen auf Rädern, Betreutes Wohnen, zwei Pflegeheime mit Großküche, zwei Kitas, eine Begegnungsstätte und Hausnotrufvermittlung, teilt Geschäftsführer Olaf Schwarzenberger mit.

Nimmt man alle vier Vereine zusammen, so kümmern sie sich in der ambulanten Pflege um 230 Patienten und in der stationären Pflege für Bewohner mit Pflegestufe um 116 Menschen. Hinzu kommen 34 Wohnungen im Betreuten Wohnen sowie 40 im altersgerechten/barrierefreien Wohnen. Die teilstationäre und Tagespflege zählt 20 Besucher.

Was die Arbeit mit Menschen mit Behinderung angeht, finden in der Lebenshilfe-Werkstatt Reichenbach 220 Betroffene Arbeit und Selbstbestätigung. Eine Integrationsfirma zählt 34 Mitarbeiter. Mehrere Wohnstätten bieten insgesamt 122 Plätze für Menschen mit Behinderung an. Für 110 Personen steht ein Fahrdienst zur Verfügung.

Das Quartett betreibt in Reichenbach Kindertagesstätten mit einer Kapazität für 1038 Kinder. Dazu zählen der Fröbel-Kindergarten am Stadtpark, Sperlingsberg, "Wichtelhausen", "August Horch" und "Mischka", das Montessori-Kinderhaus und der Hort "Kinderhaus".

Angeboten werden etliche Beratungsdienste, so eine psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, und eine sozialpsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle mit rund 620 Kontakten im Jahr 2015. Hinzu kommen Schuldner- und Insolvenzberatung, eine Beratungsstelle für Schwangere und die Migrationsberatung. Die Suchtberatung des DRK zählte im Vorjahr 298 Klienten, davon waren 149 von Alkohol und 76 von illegalen Drogen abhängig. In die Begegnungsstätte "Ausweg" kamen 1837 Besucher. Zudem arbeiten Selbsthilfegruppen im Suchtbereich.