Reichenbachs Suche nach frischen Ideen

Was eignet sich als Alleinstellungsmerkmal? Die Wirtschaftsvereinigung Nördliches Vogtland ruft zur öffentlichen Diskussion auf. Die Stadt braucht attraktive Ziele und Anziehungspunkte.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 18.04.2017



Reichenbach. Ein Alleinstellungsmerkmal für Reichenbach, das weit über die Stadt- und Landesgrenze ausstrahlen und Touristen anlocken sollte - was wäre dafür wohl geeignet? Die Wirtschaftsvereinigung Nördliches Vogtland (WNV) hat sich darüber einen Kopf gemacht und schlägt vor, diese Frage in den Blickpunkt zu rücken. "Das Thema sollte öffentlich diskutiert werden", erklärt der WNV-Vorsitzende Hagen Sczepanski. Dabei bezieht er sich auf ein Rundtischgespräch mit Vertretern der Stadt und der Arbeitsgruppe Innenstadt, aber auch auf weitere Ideen, die seither im Verein zusammengetragen wurden.

Besonders jene Vogtländer, die die Welt bereisen und trotzdem ihre Heimat lieben, könnten zündende Ideen entwickeln, hofft die Wirtschaftsvereinigung. Die Stadt sollte dabei auf junge Menschen setzen. In einer Zeit großer Veränderung gehe es um Konzepte für die Zukunft.

Die Frage ist aus Sicht der WNV: Was wäre denkbar und machbar und ist auf Zukunft ausgerichtet? Diese gesammelten Ideen wurden nicht auf die Machbarkeit geprüft, sondern stellen lediglich erste Gedanken dar. "Aber man beginnt mit dem ersten Schritt", meint Hagen Sczepanski, "Vielleicht haben ja andere Menschen auch noch eine zündende Idee." Die WNV listet auf:

Die Göltzschtalbrücke gilt es deutlicher als bisher herauszustellen. Die Wirtschaftsvereinigung plädiert für eine Entwicklung des Gebietes für eine längere Verweildauer. Dazu sei eine gastronomische Einrichtung wünschenswert, ein Café oder die Aufstellung eines Hotel-Zuges. Ein Schlafwagenzug für Reisegruppen würde einen Bezug zur weltgrößten Ziegelbrücke bieten. Eine Fontänen-Anlage samt Steuerung mit Licht und Musik, am besten die größte ihrer Art in Deutschland: Die Wirtschaftsvereinigung stellt sich vor, dass dort Shows geboten werden. Auch die Vogtland Philharmonie könnte eine Rolle spielen.

Kunst-Zonen im öffentlichen Raum - so ließen sich Baulücken in der Innenstadt kreativ schließen. Den Initiatoren schweben große Installationen bekannter Künstler vor. Öffentliche Plätze mit Verweilmöglichkeiten sollten besonders gestaltet und mit außergewöhnlichem Design aufgewertet werden.

Eisschnelllauf in Mylau: Wie lässt sich das Erfolgsmodell für Spitzensport herausstellen? Pläne gibt es dafür nicht. Doch die Wirtschaftsvereinigung sieht den Ansatz als erfolgversprechend an.

Eine Modellbahnanlage könnte Touristen anlocken - nach dem Beispiel von Hamburg, wo sich das Miniatur-Wunderland in der historischen Speicherstadt zur Attraktion entwickelt hat. In Reichenbach wäre es drei Nummern kleiner und auf Sachsen bezogen möglich. Die Modellbahn könnte im Post-Gebäude untergebracht werden oder im alten Bahnhof.

Ein Kegler-Museum: Die Installation/Schaffung eines derartigen Museums, das Sportliches, Geschichtliches und Kurioses vereint, könnte deutschlandweit Kegeltruppen und Vereine anlocken. Man könnte für die Gäste Busausflüge organisieren.