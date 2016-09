Roten Teppich fÃ¼r Lehrlinge ausgerollt

Roten Teppich für Lehrlinge ausgerollt

Beim Berufsorientierungsmarkt in Reichenbach haben sich 1957 Besucher über Ausbildungsberufe informiert. Viele waren danach klüger, manche sogar schöner.

Von Gerd Betka

erschienen am 15.09.2016



Reichenbach. An der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße drängten sich gestern gegen 10 Uhr die Busse. Sie brachten Schüler aus der ganzen Region zum 14. Berufsorientierungsmarkt "Abenteuer Beruf". Die Mädchen und Jungen konnten, meist ausgestattet mit Laufzetteln ihrer Schulen, die Ausbildungsangebote von mehr als 100 Unternehmen und Institutionen erkunden und mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen. 1957 Besucher wurden gezählt, darunter am Nachmittag auch viele Eltern mit ihren Kindern.

Unter den Ausstellern fanden sich viele altbekannte, darunter Orba-Lift, C.H. Müller, Mahle, Vowalon, Comcard, Hetzner, Goldbeck, Johnson Controls, GK Software, Envia, Sparkasse, Polizei sowie diverse Berufsschulen. Einige Firmen waren dagegen zum ersten Mal dabei. In einer Zeit, in der immer schwerer Lehrlinge zu finden sind, muss man sich öffentlich präsentieren und schon mal den roten Teppich für den Berufsnachwuchs ausrollen.

"Ich möchte später was mit Technik machen", meinte Jan Schädlich von der 9c der Seminarschule Auerbach. Auf diesem Gebiet konnten er und seine Klassenkameraden etliche Angebote finden. Beim Weska Kälteservice Netzschkau, erstmals in Reichenbach dabei, erfuhren sie von Kundendienstleiter Matthias Wolf, dass es pro Jahr zwei Lehrstellen für Mechatroniker für Kältetechnik gibt. Die Theorie wird in der Sächsischen Kältefachschule in Reichenbach absolviert. Der Beruf sei sehr interessant: Schweißen, Löten, Montieren, aber auch Elektrotechnik und Computerarbeit gehören dazu. "Mechatroniker ist mein Traumberuf. Bei Weska passt es", erklärte Paul Reinholz, der dort gerade seine Ausbildung begonnen hat.

Um angehende Zerspanungsmechaniker, zwei pro Jahr, warb der Geyer Maschinen- und Werkzeugbau Reichenbach. Techniker Christopher Gneupel schilderte die Arbeit als abwechslungsreich, da man keine Serienfertigung habe. In der Ausbildung führe man die Jugend auch ans Programmieren heran.

Technische Konfektionäre bildet erstmals die Tecon Covercraft aus den Zeulenrodaer Ortsteil Bernsgrün aus. Nachdem man bei der Bildungsmesse in Plauen wegen des Firmensitzes in Thüringen abgeblitzt sei, komme man sehr gern nach Reichenbach, erklärte Geschäftsführer Andreas Lenk und lobte die gute Organisation durch die SAQ und die Stadt. Die Firma fertige "alles, was man nähen, aber nicht anziehen kann", sagte er. Die Palette reicht von Taschen über Sitz- und Schonbezüge bis zu Isoliermatten. Sein genereller Tipp an die Schüler: "Macht Praktika, macht Ferienarbeit und schaut euch in den Firmen um!"

Auch das Handwerk sucht Nachwuchs. Elektro-Kummer aus Reichenbach zum Beispiel möchte jedes Jahr zwei Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ausbilden. In diesemJahr habe man indes keinen Azubi gefunden, Kurzentschlossene könnten aber jetzt noch einsteigen, erklärte Chris Kummer. Auch im Elektrohandwerk sei die Entlohnung gestiegen. Aufstiegschancen seien in dem zukunftsträchtigen Beruf gewährleistet, sagte er.

Jessica Wündisch von der 9a der Trützschler-Oberschule Falkenstein ist beruflich noch nicht festgelegt. "KfZ-Mechatronikerin interessiert mich, Polizistin, aber auch ein Job als Erzieherin", sagte sie. Deshalb schaute sie am Stand von Kompakt - Schule mit Zukunft aus Zwickau vorbei, wo auch Staatlich anerkannte Erzieher ausgebildet werden. Wer mochte, konnte sich dort auch verschönern lassen, denn die Schule bildet auch Kosmetikerinnen aus.