Rudimentäres Radwege-Netz: Reichenbacher fordern Ausbau

Eine Umfrage des ADFC beschreibt Deutschlands Fahrrad-Infrastruktur. Im Nordvogtland gleicht sie einem Flickenteppich.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 11.11.2016



Reichenbach. Reichenbach gilt nicht als Paradies für Radfahrer, doch immer mehr Stimmen werden laut, die auf eine bessere Radweg-Infrastruktur drängen. Um diese Forderungen zu untermauern, ruft Stadtrat Henry Ruß (Linke) alle Freunde des Radelns auf, am bundesweiten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) teilzunehmen.

Bis zum 30. November können Radfahrer per Internetfragebogen ihre Erfahrungen einbringen, die zusammengefasst den Zufriedenheits-Index der Radfahrer in Deutschland ergeben. Alle zwei Jahre läuft die Aktion, an der 2014 mehr als 100.000 Menschen 468 Städte auf ihre Radtauglichkeit abgeklopft haben.

Beim Test 2014 ist Reichenbach gar nicht aufgetaucht, da sich entweder keine oder nur sehr wenige Radfahrer beteiligt hatten. Um diesmal in die Auswertung zu gelangen, wäre die Teilnahme am Fahrradklima-Test 2016 "ein Anfang, um das Thema etwas mehr in den Fokus zu schieben", meint Ruß. Die Ergebnisse könnten Impulse für den Stadtrat geben, um den Themen Radfahren und Verkehrsplanung mehr Bedeutung zu geben. Erst am Montag hatte der Reichenbacher Stadtrat Karsten Pippig (Linke) darauf verwiesen, dass bei Straßenbau-Vorhaben Radwege zu kurz kommen.

Reichenbach ist aufgrund seiner Topografie problematisch. Als passionierter Radfahrer weiß Henry Ruß aber auch, dass nicht nur ein paar sportlich Ambitionierte radeln, sondern auch viele Senioren und Familien. "Radwege sind in Reichenbach Mangelware", meint Ruß. Im Gelände des Parks der Generationen, im Göltzschtal und am Gewerbegebiet Ost gibt es welche. Ansonsten sehe es dünn aus. Die Pläne für die Erweiterung eines Netzes nennt er "eher überschaubar". Eine Verkehrsplanung, die Fußwege, Radwege, ÖPNV und Autos als Einheit betrachtet, sei nicht in Sicht.

Die Probleme sind auch im Rathaus bekannt. Fachbereichsleiter Sven Hörning räumt ein, dass man bisher kaum von einem Radwegenetz sprechen kann, doch es gebe Bewegung. Hörning spricht von "konzeptionellen Gedanken". So habe die Stadt in die Städtebau-Förderung auch die Radwege-Thematik aufgenommen und versuche vor allem, zwischen einzelnen Radwegen eine Vernetzung herzustellen. Als zuständiger Fachbereichsleiter begrüße er mehr Radwege in der Stadt. Vielleicht lasse sich da einiges in den Haushalten der Jahre 2017 bis 2019 anschieben. Angesichts der Finanzlage jedoch "eine Gratwanderung".

Vielen gar nicht bekannt ist der Radweg "Rund um Reichenbach". 1996 wurde er mit einem Aufwand von einer Million Mark angelegt. Grundsätzlich fehlen zu oft Teile der Radwege. Abrupte Übergänge weisen oft darauf hin, dass zwischen zwei Zuständigkeitsgebieten keine einheitliche Lösung zustande kam. Immerhin überarbeite der Vogtlandkreis jetzt seine Radwegkonzeption - unter Einbeziehung der betroffenen Kommunen.

Bereits im Juni hatte Stadträtin Birgit Schaller (Gewerbeverein Reichenbach) gefordert, beim Bau von Straßen die Interessen von Radfahrern stärker zu berücksichtigen. Die Situation habe sich aufgrund zunehmender Fahrrad-Elektromobilität geändert. Mit E-Bikes lassen sich Steigungen bewältigen, bei denen Radler normalerweise absteigen müssen. Sollte die Sanierung der Fußgängerzone Zwickauer Straße zustandekommen, müsse dies fahrrad-tauglich erfolgen, argumentierte Birgit Schaller.

Umfrage Der Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) läuft bis 30. November. Interessenten können dort ihr Urteil fällen. Ergebnis ist der Zufriedenheits-Index der Radfahrer in Deutschland.