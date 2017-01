SPD Vogtland nominiert ihren Bundestagskandidaten

erschienen am 28.01.2017



Reichenbach. Der 29-jährige Plauener Eric Holtschke bewirbt sich für die SPD um das Direktmandat im Vogtland für den Bundestag. In einer Wahlkonferenz am Samstag in Reichenbach stimmten 31 der 41 anwesenden Mitglieder für den Politikwissenschaftler. Er setzte sich damit gegen René Runge (36) aus Auerbach durch, der sieben Stimmen erhalten hatte.

Die SPD im Vogtland zählt derzeit 241 Mitglieder. In den bisher sieben Bundestagswahlen seit 1990 errang die SPD 1998 einmal mit Rolf Schwanitz das Direktmandat. Derzeit hat es die CDU mit Robert Hochbaum inne, der sich nicht erneut darum bewirbt. Die Christdemokraten schicken Yvonne Magwas ins Rennen, die zuletzt über die sächsische Landesliste ihrer Partei in den Bundestag eingezogen war. (us)