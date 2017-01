Sachsens SPD-Chef Dulig: Wir wollen auf Augenhöhe diskutieren

erschienen am 10.01.2017



Martin Dulig ist Sachsens Wirtschaftsminister und zugleich Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Der 42-Jährige muss dem SPD-Landesverband Profil geben und zugleich Regierungsverantwortung tragen. Vor seinem Besuch am Mittwoch in Reichenbach befragte ihn Ulrich Riedel.

"Freie Presse": Sie sind gebürtiger Vogtländer. Was verbindet Sie heute mit der Region?

Martin Dulig: Meine Familie lebte in Ruppertsgrün, mein Vater war dort Diakon. Familiäre Verbindungen gibt es bis heute in die Region. Die Vogtländer waren schon immer ein besonderes Völkchen mit Stolz und Geschichte, mit Dickschädel und Herzlichkeit.

Was veranlasst Sie als Minister und SPD-Landeschef dazu, in Kleinstädten wie zuletzt Auerbach und jetzt Reichenbach Bürger zur Diskussion einzuladen?

Es ist ja nicht mein erster Besuch hier in politischer Funktion. Ich besuche ganz bewusst Städte, die sich aus Dresdner Sicht weniger wahrgenommen fühlen, und suche das Gespräch auf Augenhöhe. Und das ganz bewusst außerhalb von Wahlkampfzeiten.

Und was soll der Küchentisch als wichtigstes Requisit?

Die besten Gespräche finden am Küchentisch statt. Ich möchte kein Gespräch von oben herab, von einer Bühne, bei dem wir die Welt erklären. Wir wollen zuhören und auf Augenhöhe diskutieren. Am Küchentisch können wir das.

Dabei hat die SPD keinen leichten Stand. Die AfD proklamiert längst für sich, die Partei der kleinen Leute zu sein. Wie gehen Sie damit um?

Es gibt viele Probleme und Ängste: etwa Globalisierung oder Gerechtigkeit. Es gibt Gewinner und Verlierer. Ängste schüren, ohne echte Antworten zu geben, hilft niemandem. Da hilft Zuhören und aus den Gesprächen lernen.

Die Vogtland-SPD hatte mit Rolf Schwanitz einen, der über die Region hinaus wahrgenommen wurde. Lutz Kätzel hat als Fraktionschef im Kreistag Akzente gesetzt. Doch seit die SPD mit der CDU kooperiert, spielt sie in der Kreispolitik kaum eine Rolle. Wie will sie so Profil entwickeln?

Im Gegensatz zu anderen Parteien, haben wir bereits einen ernsthaften Generationswechsel. Ich bin optimistisch, dass junge und neue Leute der SPD Gesicht und Stimme geben. Dafür sind keine neuen Programme nötig, sondern glaubwürdiges Auftreten.

Teilweise gibt es jedoch Pöstchengerangel statt Einigkeit.

Mein Rat an alle: Sie sollten die richtige Form der Auseinandersetzung finden.

Sie sind im Herbst mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) aneinandergeraten. Er soll mächtig sauer gewesen sein und auf Sie geschimpft haben. Stimmt das?

Kritik an sich ist grundsätzlich positiv. Um etwas zu verbessern, muss Kritik stattfinden. Wir sind in der Sache aneinandergeraten. Ich glaube nicht, dass der Ministerpräsident das so gesagt hat, wie er zitiert wurde. Die Wortwahl passt nicht zu ihm.

Sie hatten Zustände in Polizei und Justiz kritisiert. Warum?

Das war keine generelle Kritik. Ich habe hohen Respekt vor den Beamten. Ich kritisiere nicht die überlasteten Polizisten, die für unsere Sicherheit Überstunden leisten müssen. Meine Kritik bezog sich auf Führungsstrukturen und Führungskultur. Dort habe ich Vorschläge unterbreitet und hoffe, dass etwas passiert. Wir haben uns unter anderem geeinigt, dass es mehr Stellen bei der Polizei geben wird.

In Südwestsachsen ist der ranghöchste Polizist, Polizeipräsident Reiner Seidlitz, in die Kritik geraten. Beziehen sich Ihre Aussagen auch auf ihn?

Generell: Führungskräfte der Polizei müssen eine Vorbildrolle als Demokraten in Uniform spielen.

Wie bewerten Sie als Wirtschaftsminister die Situation am Rande Sachsens?

Die geografische Lage hat Vor- und Nachteile. Das Vogtland war immer eine Arbeitsregion und hat viel Auf und Ab erlebt. Die Region hat auch viele Umbrüche erlebt. Die Nähe zu Bayern bietet auch Chancen.

Bayern macht einiges anders. Hof wurde mit dem Landesamt für Umwelt und einer Fachhochschule gestärkt. Doch Sachsen stärkt die Großstädte als "Leuchttürme", während das Vogtland Landgerichtsstandort, Justizvollzugsanstalt und einiges mehr eingebüßt hat.

Der Vergleich Sachsen/Bayern ist etwas schief, weil Bayern viel mehr Wirtschaftskraft hat. Die Wirtschaft beteiligt sich dort auch finanziell. Sachsens kleinteilige Firmen haben nicht diese Finanzkraft.

Der Hochschulstandort Reichenbach ist bald Geschichte. Bayern hingegen stärkt den Standort Münchberg mit einem neuen Textilforschungsinstitut.

Reichenbachs Hochschul-Aus hat Schwarz-Gelb 2011 beschlossen. Daran hat die SPD keine Aktie. Um die Nachnutzung kümmert sich das Finanzministerium. Reichenbachs Unmut, dass es noch kein Konzept gibt, kann ich verstehen.

Ein wirtschaftliches Aushängeschild war die Plamag in Plauen: Sie ist von Manroland geschlossen worden, obwohl es ein besonders starker Standort war.

Jede Region in Ostdeutschland hat ihre Erfahrungen mangelnder Solidarität gemacht. Standortentscheidungen sind nicht immer objektiv. Es sind unternehmerische Entscheidungen. Sachsen versucht grundsätzlich, Standorte und Arbeitsplätze in der Region zu halten.

Große Teile des Plamag-Geländes sind durch langfristige Mietverträge für eine Flüchtlings-Erstaufnahme blockiert, die gar nicht mehr benötigt wird.

Wenn wir als Freistaat in Verantwortung stehen, muss es einen sinnvollen Weg geben, das Gelände einer wirtschaftlichen Nutzung wieder zuzuführen. Zuständig ist dafür das Finanzministerium.

Termin SPD-Küchentischtour am Mittwoch, 19 Uhr, im Neuberinhaus Reichenbach mit Sachsens SPD-Chef Martin Dulig und der Plauener Landtagsabgeordneten Juliane Pfeil-Zabel. Der Eintritt ist frei.