"Scharfe Reichenbacher" sollen bald in aller Munde sein

Sie sind kalt oder warm, auch frisch vom Grill zu genießen. Auf jeden Fall knackig ist die neue Schöpfung des Gewerbevereins. Der Auftakt war vielversprechend.

Von Petra Steps

erschienen am 18.08.2016



Reichenbach. Der Gewerbeverein Reichenbach hat erstmals mit einer eigenen Wurstkreation gepunktet. "Scharfe Reichenbacher" nennt sich die Brühwurst, die beim jüngsten Street-Happening in der Zenkergasse zum Renner bei den Gästen wurde. Die Idee zur Wurst-Aktion stammt von Silke Baumann, die sich im Verein um Feste und Veranstaltungen kümmert. Bei Fleischermeister Uwe Schaller stieß sie auf offene Ohren. Er brauchte nur einen Versuch, um den Geschmacksnerv der Vorkoster vom Gewerbeverein zu treffen. Die Mitglieder boten die Wurst anlässlich des 25-jährigen Vereinsbestehens das erste Mal an.

Vereinschef Benedikt Lommer und Silke Baumann waren sofort begeistert. Der Wurst-Schöpfer verriet zum Inhalt: "Die geräucherte Wurst enthält ein Drittel Rindfleisch. Sie ist magerer als normale Wiener." Man kann sie warm oder kalt essen und sogar auf den Grill legen. "Die Schärfe kommt von Jalapeños", fügte seine Frau, Solvie Schaller, an. Das sind kleine, scharfe Paprikaschoten, die nach der mexikanischen Stadt Jalapa benannt wurden. Mit Frischkäse gefüllt liegen sie manchmal im Kühlregal. Was die Zutaten betrifft, so habe die Fleischerei nicht so viel Spielraum gehabt. "Wir haben ja alle möglichen Würstchen im Sortiment und so wahnsinnig viele Fleischsorten gibt es nicht", so die Fleischersfrau.

Die passenden Brötchen zur Wurst kommen von Julia Morgner. Sie ist, wie auch Uwe Schaller, Gewerbevereinsmitglied. Sie hatte fünf Sorten dunklere Brötchen zum Probieren zur Verfügung gestellt. Silke Baumann: "Wir haben die Kräuter-Parmesan-Brötchen genommen, die sind richtig lecker." Jens Meinel aus Reichenbach, der beim Street-Happening probiert hatte, meinte: "Von mir aus könnten die Würstchen noch schärfer sein." Aber es gäbe ja noch scharfen Senf aus Bautzen, um den Schärfegrad bei Bedarf anzuheben.

Von Uwe Schaller stammten auch die Stadtknacker, die anlässlich der 800-Jahr-Feier von Reichenbach produziert wurden. Die erste Wunschwurst waren die Scheunentaler von Scheunen-Wirt Frank Wirth in Oberreichenbach.

Zurzeit kann man die "Scharfen Reichenbacher" in den beiden Geschäften der Fleischerei kaufen. Der Reichenbacher Gewerbeverein bietet Würstchen und Brötchen wieder beim Kartoffelfest an, das am 10. September stattfinden wird. Auch beim Weihnachtsmarkt soll die Kreation zu haben sein.