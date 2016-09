Schatten Ã¼ber Buchwalder Idylle: Fischsterben bleibt rÃ¤tselhaft

Schatten über Buchwalder Idylle: Fischsterben bleibt rätselhaft

Die Wasserbehörde tappt im Dunkeln. Der Fischereipächter denkt ans Aufgeben. Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 09.09.2016



Buchwald. Eine leichte Brise weht über den Teich, die Strahlen der Spätsommer-Sonne eröffnen Blicke bis auf den Grund des von Grün umgebenen Gewässers am Rande Buchwalds. Karpfen ziehen sichtbar ihre Bahnen, auch kleinere Fische sind vom Ufer aus zu erkennen. Am Steg ist ein Floß festgemacht, das Naturfreunde und Wanderer einlädt.

Kaum vorstellbar, doch diese Idylle ist trügerisch. Ende Juni sind die im Teich lebenden Fische - Zander, Schleie, Plötze und Karpfen - komplett oder nahezu komplett verendet. Zum Sachschaden von annähernd 1000 Euro kamen Befürchtungen hinzu, das Gewässer könnte auf Jahre hin nicht mehr nutzbar sein. Und nun die Auferstehung.

Doch das Fischsterben gibt bis heute Rätsel auf. "Leider gibt es hier keinen neuen Sachstand zu vermelden", erklärt Sachgebietsleiter Christoph Großer aus der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt. Die vor Ort genommenen Daten haben laut Großer "keine Hinweise auf eine mögliche Ursache" gegeben. Auch nachfolgende Recherchen und Anhörungen der Behörde haben zu keinem verwertbaren Hinweis geführt. Die Polizei, bei der Anzeige erstattet wurde, habe ebenfalls keine Spur.

Pächter des Teiches ist der Tourismus-Unternehmer Dieter Käppel, Unterpächter der Mylauer Angler Karsten Kropf. Käppel bedauert, dass der Unterpächter das Gewässer aufgeben will, hat aber Verständnis dafür. Schließlich habe Karsten Kropf nicht nur hohen Sachschaden zu beklagen, auch das Resultat seiner Arbeit sei zerstört worden.

Der Fischereipächter mag nicht mehr viel zu sagen. "Wasserproben, privat und von den Behörden, haben keinerlei Erkenntnisse gebracht", sagt er bedauernd. Ebenso die Untersuchung der Fischkadaver.

Nach wie vor wird in Buchwald von einer absichtlichen und heimtückischen Vergiftung mit einer flüchtigen, schon nach kurzer Zeitspanne kaum nachweisbaren Substanz ausgegangen. Chlor käme da in Frage. In kürzester Zeit waren alle Fischarten betroffen. Das sei nicht nur der Versuch, die Fische zu vergiften, sondern auch das Klima im Ort.

Doch wer Dieter Käppel kennt, der weiß: Der Mann versucht den Zusammenhalt zu stärken. Käppel hat erst in dieser Woche den Rasen auf dem Teichgelände gemäht. Am Samstag wird ein kleines Fest gefeiert, das auch dem Zusammenhalt der Buchwalder und ihrer örtlichen Feuerwehr dienen soll. "Das Teichgelände wird gepflegt und bleibt zugänglich", erklärt Dieter Käppel. Auch wenn das vermutlich nicht jedem passen mag.