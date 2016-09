Schilderwald leitet VerkehrsstrÃ¶me um

Schilderwald leitet Verkehrsströme um

Ab Montag wird der neue Kreisverkehr an der Bahnhofstraße in Reichenbach gebaut. Dafür treten zahlreiche Sperrungen in Kraft. Für drei Monate.

Von Gerd Betka

erschienen am 10.09.2016



Reichenbach. Wer diese Woche aufmerksam durch Reichenbach fuhr, hat ihn schon gesehen: den neuen Schilderwald, der ab Montag Fahrzeuge von der Kreuzung Bahnhof-, Külz-, Goethe- und Lessingstraße fernhalten und umleiten soll. Mehr als 50 Schilder sind nötig.

Drei Monate lang, bis zum 15. Dezember, drohen Umwege durch die Stadt. Denn besagte Kreuzung wird in Zusammenhang mit dem Rewe-Neubau zu einem Kreisverkehr umgestaltet. Die Stadt, die einen Teil der angrenzenden Fußwege sanieren lässt, schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen wird ein Verkehrsknoten übersichtlicher - fünf Straßenverläufe treffen sich an diesem Punkt. Zum anderen übernimmt die GAB Projektentwicklung als Bauherr des Supermarktes die Kosten für den Kreisverkehr.

Die offizielle Umleitung stadtauswärts in Richtung B 94 führt mit gelben Schildern über die Weinhold- und die Humboldstraße. Man kann aber auch den Roßplatz oder die Fritz-Schneider-Straße hinab über die Marien-, Schiller- und Goethestraße fahren. Stadteinwärts aus Richtung Klinkhardtstraße/Greizer Straße kann man wie bisher die Alberti- oder Weststraße in Richtung Zentrum nutzen. Neu beschildert ist der alternative Weg über Goethe-, Mendelssohn-, Heinrich-Heine- und Marienstraße in Richtung Roßplatz.

Dabei gibt es etliche neue Regelungen zu beachten. Von der Goe-thestraße kommend, zwingt ein Pfeil zum Rechtsabbiegen in die Mendelssohnstraße. Aus der Gegenrichtung wird der Verkehr per Zwingpfeil von der Heinrich-Heine-Straße nach rechts in die Schillerstraße geleitet, von wo man nach links auf die Goethestraße gelangt. Mendelssohn- und Schillerstraße werden, anders als bislang praktiziert, zu Einbahnstraßen. Das Verkehrszeichen Roter Kreis mit weißem Balken verbietet die Einfahrt von der Gegenseite. Das trifft auch auf die Heinrich-Heine-Straße von der Schiller- in Richtung Mendelssohnstraße zu. In der Lessingstraße wird das Einfahrtverbot aus Richtung Marienstraße aufgehoben, sie wird zur Sackgasse. Die Fritz-Schneider-Straße wird von der Bahnhofstraße in Richtung Marienstraße Einbahnstraße. Die Einfahrt von unten ist verboten. Da heißt es also: Obacht und genau hingucken, wenn so vieles ab Montag anders ist.

Für Fußgänger soll in der Bauzeit jederzeit ein Gehweg frei sein. Der Baubereich selbst ist für Fahrzeuge voll gesperrt. Lediglich für den Busverkehr soll auf der Bahnhofstraße eine Busspur frei bleiben.