Schnelles Internet für 11.000 Haushalte noch 2017

erschienen am 23.01.2017



Reichenbach. Die Telekom baut einen Großteil ihres Netzes im Vorwahlbereich 03765 aus und erhöht zugleich das Tempo. 11.000 Haushalte in Reichenbach im Vogtland sowie in den angrenzenden Gemeinden Netzschkau und Heinsdorfergrund bekommen bis Ende 2017 schnelles Internet. Wie das Unternehmen am Montag weiter informierte, werde das neue Netz so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud werde bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen soll auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s steigen.

Dazu wird das Unternehmen rund 15 Kilometer Glasfaser neu verlegen und 50 Verteiler aufstellen und mit moderner Technik ausstatten. In Bereichen, in denen ein Eigenausbau durch die Telekom unwirtschaftlich ist, werde bis 2018 das Projekt des Vogtlandkreises zum Breitbandausbau greifen, für das Bund und Land Förderung in zweistelliger Millionenhöhe gewähren. (gb)