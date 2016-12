Schöne Bescherung: Post stellt Paket in einer Abfalltonne zu

Weihnachten ist die Zeit der Zustelldienste. DHL hat in Reichenbach eine Lieferung sozusagen im Müll versenkt. Doch Ende gut - alles gut.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 24.12.2016



Reichenbach. Knappe Sache: Bernd Neupert hat zwei übers Internet bestellte Uhren noch pünktlich vor Weihnachten erhalten. Doch die Art und Weise der Zustellung durch den Dienstleister DHL hat den Reichenbacher verärgert. "Bei allem Stress in der Vorweihnachtszeit und bei allem Verständnis: Wie kann man ein Paket in einer Abfalltonne deponieren?" Der Mann aus der Sternsiedlung musste am Mittwoch in die für Papier und Pappabfälle vorgesehene Blaue Tonne klettern, um sein Paket dort herauszufischen.

Der Reihe nach. Der Paketauftrag ist am Dienstag, 4.21 Uhr vom Absender der Uhren elektronisch an Paket-Dienstleister DHL übermittelt worden. Am Nachmittag, 16.44 Uhr wurde der Auftrag im Paketzentrum Regensburg bearbeitet und erreichte Mittwoch, 1.59 Uhr das Paketzentrum Neumark. Dort wurde das Paket 7.09 Uhr in ein Zustellfahrzeug geladen und erreichte zügig das Ziel, Reichenbachs Sternsiedlung, 9.40 Uhr.

Die DHL-Sendungsverfolgung, die online jeden Arbeitsgang auf dem Transportweg dokumentiert und für Kunden zugänglich ist, vermerkt lapidar: "Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt." Doch das ist nur die halbe Wahrheit, sagt Bernd Neupert. Er hielt sich, wie auch seine Frau, im Haus auf, das über Klingel samt moderner Wechselsprechanlage verfügt. Doch statt zu klingeln müsse der Postbote übern Zaun geklettert sein und das Paket in der unterm Carport stehenden Blaue Tonne verstaut haben. Bernd Neupert hörte nichts und sah nichts vom Postboten und fand dann lediglich einen Zustellschein, auf den "unleserliche Hieroglyphen gekritzelt waren". Der Zettel steckte im Briefkasten, der von außen zugänglich ist. Dass die ersehnte Lieferung in der Abfalltonne lag, ahnte der Reichenbacher zu dieser Zeit nicht.

Er fuhr zur DHL-Packstation am Kaufland-Markt, wo Sendungen üblicherweise landen. Fehlanzeige. Zuhause begann er sich durch die Welt des Logistikriesen DHL zu telefonieren. Alles vergebens. Zu guter Letzt inspizierte er nochmal den Zustellschein. Die Notiz könnte "blaue Tonne" bedeuten - und siehe da. Das Paket lag tatsächlich im Papierabfall.

Bei der Deutsche Post DHL Group in Berlin hält man das für gar nicht so abwegig. So mancher Kunde vereinbare mit seinem Zusteller geheime Ablageorte für Paketlieferungen, sagt Tina Birke aus der DHL-Pressestelle. "Das ist gar nicht so selten die Papiertonne, in dem Fall allerdings war sie es nicht." DHL habe den Vorfall mit dem Zusteller ausgewertet, er habe sich bereits entschuldigt.

Das bestätigt auch Bernd Neupert: "Der Zusteller war da, die Sache ist geklärt. Er hat eingesehen, dass er nicht einfach über den Zaun klettern darf." Der Reichenbacher sagt: "Ich möchte alle warnen: Bei Paketlieferungen bitte gut aufpassen."