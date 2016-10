"Schulsanierung ist kein Luxus"

Nach zwei Jahren Bauzeit ist die Goetheschule in Reichenbach gestern feierlich eingeweiht worden. Knapp sieben Millionen Euro flossen in dasGründerzeithaus. Ein Tipp kam allerdings zu spät.

Von Gerd Betka

erschienen am 29.10.2016



Reichenbach. 300 Container Bauschutt, 62 Baulose, 54 beteiligte Firmen und zwei Jahre Bauzeit - das sind einige wenige Zahlen, die die Dimensionen beschreiben, in denen sich die Sanierung des Schulteils Ackermannstraße des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums, kurz Goetheschule, bewegte. Der Schulbetrieb lief bereits im August wieder an. Gestern stand die offizielle Eröffnung mit einem Festakt in der Aula auf dem Programm.

Was verbarg sich da unter einem weißen Tuch auf dem Tischchen neben dem Rednerpunkt? Eine Torte? Ein Geschenk für das nicht erschienene Kultusministerium? Schulleiter Lutz Niepold lüftete das Geheimnis: Ein alter, von Schwamm zersetzter und von Holzwürmern zerfressener Balkenkopf aus der Sporthalle. "In diesem Zustand waren weite Teile der Schule", erinnerte er. Die Sanierung war lange gefordert worden. 2013 machte man mit dem damaligen OB Dieter Kießling Nägel mit Köpfen. Eine solche Sanierung hatte die 1883 eröffnete Schule noch nie erfahren. Niepold freute sich über das "moderne Schmuckstück im historischen Gemäuer" und dankte allen daran Beteiligten.

"Was für ein Tag!", rief OB Raphael Kürzinger aus und freute sich, dass die Goetheschule jetzt die modernste Schule Sachsens sei und für Schüler und Lehrer optimale Bedingungen biete. Dazu tragen nicht nur die interaktiven Großbildschirme in allen Klassenräumen, sondern viele raffinierte Details bei. Auch die Brandschutztechnik ist jetzt auf neuestem Stand. An den Kosten von knapp sieben Millionen Euro haben sich über das Programm "Stadtumbau Ost" Bund, Land und Stadt je zu einem Drittel beteiligt. "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen", zitierte der OB Benjamin Franklin und hielt fest: "Diese Sanierung ist kein Luxus. Gute Schulen sind ein entscheidender Faktor, wenn wir uns als Stadt im Wettbewerb behaupten wollen."

"Mit dem heutigen Tag kann man ein dickes Ausrufezeichen hinter dem Schulstandort Reichenbach setzen", erklärte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU). Die Bund-Länder-Programme haben sich als Erfolgsfaktor der Stadtentwicklung im Osten erwiesen. Ulbig erinnerte an die Arbeit von Ex-OB Kießling, den er irrtümlich "Wolfgang" taufte. Reichenbach habe viel für eine belebte Innenstadt getan. Es bleibe aber auch noch viel zu tun.

Hagen Kettner, Leiter der Regionalstelle Zwickau der Sächsischen Bildungsagentur, lobte die Qualität der Bildungsarbeit am Goethe-Gymnasium und die Schulpartnerschaften mit Tschechien, Estland und Großbritannien. Angesichts der hochmodernen Technik, fast alles in der Schule funktioniert digital, hatte er einen Tipp parat: "Schaffen Sie wenigstens ein Traditionszimmer mit Tafel und Kreide." Damit kam er jedoch zu spät. Im Hintergebäude gibt es längst ein Schulmuseum.

Im Namen der Schüler sagte Caro Seemann für die frisch sanierte Schule Dank. "Wir sind glücklich, in dieser Schule lernen und unser Abi ablegen zu dürfen", erklärte sie.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom kleinen und großen Schulchor sowie jungen Instrumentalisten des Gymnasiums. Lang anhaltenden Beifall erhielt am Ende Elias Störr aus Klasse 11, der am Flügel Frederic Chopins Ballade No. 1 grandios flüssig und leidenschaftlich dargeboten hatte.