Sektlaune bei Zill und Engler: Geklauter Schwibbogen ist zurück

Kurz vor Weihnachten war das markante Schmuckstück plötzlich verschwunden. Drei Monate später tauchte der Hingucker ebenso plötzlich wieder auf - in einem Keller.

Von Gerd Möckel

erschienen am 29.03.2017



Reichenbach. Sektlaune, ja. Ein Glas Sekt? Nein. "Wir haben natürlich mit einem Glas Grünbitter auf die Rückkehr des Schwibbogens angestoßen. Ich war gerührt, als er wieder da war, ich hänge an dem Bogen. Schließlich ist das ein Geschenk der Kinder", erzählte gestern Barbara Lauer über das wundersame Wiederauftauchen des Familien- und Firmen-Wahrzeichens der Reichenbacher Likör- und Spirituosenfabrik Zill und Engler. Am Montag war die Freude auch bei Firmeninhaber Thomas Lauer groß, den Weihnachtsschmuck nach mehr als drei Monaten Bogen-Abstinenz wieder in den Händen zu halten. "Mir stand die Freude im Gesicht, als ich ihn nach Hause getragen habe."

Kurz vor Weihnachten war der auf einem Garagendach der Firma installierte Hingucker ganz unspektakulär gestohlen worden. Sein Wiederauftauchen indes trägt schon eine besondere Note. Nachdem eine Anzeige bei der Polizei und eine via "Freie Presse" veröffentlichte Bitte um Hinweise nichts gebracht hatten, meldete sich am Montag ein Anwohner der Weststraße und berichtete Thomas Lauer über einen außergewöhnlichen Fund. Er habe den Schwibbogen in einem Gemeinschaftskeller eines Hauses in der Nachbarschaft gefunden. "Ich bin sofort mit ihm dorthin gegangen. Und tatsächlich. Dort stand unser Bogen. Wie er dorthin gekommen ist? Keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht mehr. Was jetzt zählt, ist die Freude, die wir gerne teilen. Wir sind bis heute immer wieder angesprochen worden, was denn aus dem Schwibbogen geworden ist", erzählt der Firmenchef über den tadellosen Zustand des Diebesgutes. "Keine Lampe kaputt, auch sonst ist nichts beschädigt."

Und ein Irrtum der glücklichen Besitzer ist auch ausgeschlossen. Statt der sonst bei Bögen dieser Art gekreuzten Hämmer in der Mitte prangen dort die für das Unternehmen charakteristischen Buchstaben Z und E im Firmenlogo. "Mir war ja von Anfang an klar, dass der Bogen wegen unserem Logo unverkäuflich ist. Und so war es wohl auch", sagt Thomas Lauer, für den das Zahlen eines Finderlohns natürlich Ehrensache war. "Zudem habe ich der Polizei eine Mail geschrieben, dass der Schwibbogen wieder da ist."

Um künftigen Diebstahl nahezu unmöglich zu machen, will das Unternehmen jetzt in die Sicherung des Schwibbogens investieren. "Er kommt nächstes Weihnachten wieder auf die Garage. Dort war er ja nur einfach angeschraubt. Wir werden ihn jetzt so sichern, dass es Diebe sehr schwer haben werden."