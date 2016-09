Solbrigplatz hat ausgeschlafen

Am Wohn- und Ärztehaus der Woba ist der Grundstein gelegt worden. Dem Vorhaben im Herzen der Stadt sollen weitere folgen.

Von Gerd Betka

erschienen am 06.09.2016



Reichenbach. Weiße Zelte in der Baugrube, Sekt, Häppchen und Musik vom "Quartett 21" der Vogtland Philharmonie bildeten gestern Vormittag den Rahmen für die Grundsteinlegung am modernen Wohn- und Ärztehaus am Solbrigplatz 7/8 im Herzen von Reichenbach.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Woba investiert hier vier Millionen Euro. Das sei ein Meilenstein, sagte Geschäftsführerin Daniela Raschpichler. Bisher habe die Woba stets saniert, modernisiert, renoviert und Häuser angerissen, aber noch nie neu gebaut. "Ziel ist es, mit attraktiven Bedingungen Ärzte für den Standort Reichenbach zu gewinnen, die medizinische Grundversorgung zu verbessern und das Angebot an höherwertigem Wohnraum zu verbessern", so Raschpichler. In Reichenbach fehlen aktuell acht Hausärzte. Gebaut wird nach einem Entwurf der Aufbauost-Architekten Zwickau. Ende 2017, spätestens Anfang 2018 soll alles fertig sein.

Raschpichler erinnerte, dass der Solbrigplatz, zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Platz, zu den bedeutendsten Plätzen der Stadt gehörte. Umgeben von Wohn- und Geschäftshäusern gab es in der Mitte eine kleine Parkanlage. Denkmale erinnerten an Helmuth Graf von Moltke und Otto von Bismarck. Hier stand die erste Reichenbacher Telefonzelle, hier trafen verschiedene Buslinien aufeinander. In der Wartehalle gab es Bockwurst und Kaffee.

OB Raphael Kürzinger (CDU) nahm ebenfalls Bezug auf das einst pulsierende Leben. Der Platz verwaiste indes nach der Wende. Schon vor zehn Jahren habe der Leerstand 87 Prozent betragen. Jetzt hole man den Solbrigplatz aus dem Dornröschenschlaf. Die Woba habe das Heft des Handelns in die Hand genommen. "Mit dem Ärztehaus wird auch der Busverkehr zurückkehren", so Kürzinger, der gestern auch die Baugenehmigung für das Vorhaben übergab. Zwei weitere Projekte am Solbrigplatz hat die Woba bereits im Köcher. Nächste Woche entscheidet sich der Grundstücksankauf.

Das Engagement strahlt bis nach Dresden aus. Reiner Seifert, Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft Sachsen, lobte gestern die beispielgebende Rolle der Woba bei der Belebung der Stadt Reichenbach und wünschte viel Glück.

Gefüllt mit Münzen, der "Freien Presse", Prospekten und einem Satz Baupläne wurde die Kupferhülse in den Grundstein eingesetzt. Mit Kelle, Mörtel und Hammer schritten Raschpichler, Kürzinger, Seifert und Architekt Michael Uhlig zum feierlichen Akt. Frank Bittermann, Chef der Firma Bittermann Bau Lengenfeld, die den Rohbau hochzieht, trug den Grundsteinspruch vor.

Übrigens: Ein bisschen Show musste sein. Die für den Festakt auf eine Betonplatte gesetzten drei Ziegelreihen werden wieder abgetragen. Die Kupferhülse erhält später einen anderen Platz im Neubau.