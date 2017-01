Spaß im dichten Fichtendickicht

22.01.2017

freiepresse.de

Top 3

Uwe Mann

Kinder mit Down-Syndrom: Nicht nur anders

Chemnitz. Mit ihren derzeit in Chemnitz ausgestellten Fotos will Jenny Klestil zeigen: Kinder mit Down-Syndrom können Familien so glücklich machen wie andere Kinder auch. Rosarot ist die folgende Geschichte dennoch nicht. weiterlesen