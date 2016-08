Spezialisten beseitigen Ã–l-Reste von den StraÃŸen

Spezialisten beseitigen Öl-Reste von den Straßen

Gelangen im Vogtland Kraftstoffe und Chemikalien auf Fahrbahnen, steht in Neuensalz ein 24-Stunden-Dienst bereit.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 29.08.2016



Plauen/Reichenbach. Öl- und Kraftstoffspuren auf den Fahrbahnen des Vogtlandkreises werden in den nächsten zwei Jahren von der Neuensalzer Niederlassung der Hofer Firma Alfred Klug GmbH beseitigt. Der Bau- und Vergabeausschuss des Vogtlandkreises hat in seiner August-Sitzung den Auftrag pauschal an das Unternehmen erteilt. Laut Beschlussvorlage bleibt das Angebot mit 116.400 Euro knapp unter der Kostenschätzung der Kreisbehörde von 120.000 Euro.

Das als Auto-Klug bekannte Hofer Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, das von Schwertransporten und Kranverleih über Autovermietung und Abschleppdienst bis zu Containerverleih und Verkehrsflächenreinigung reicht. Nach Unternehmensangaben gibt es eine speziell geschulte Mannschaft, die in 24-Stunden-Bereitschaft steht, um nach Ölunfällen im Einzugsgebiet schnell und effektiv tätig zu werden.

Auto-Klug ist einer von zwei regionalen Anbietern dieser Dienstleistung. Die andere Firma habe dem Vogtlandkreis kein Angebot unterbreitet, wie der zuständige Amtsleiter aus der Kreisbehörde, Dietmar Rentzsch, den Ausschussmitgliedern erklärte.

Das Hofer Unternehmen mit Ableger in Neuensalz habe bereits bisher den Auftrag zur Beseitigung von Öl und Kraftstoffen im Vogtlandkreis innegehabt und diese Arbeit "zur vollsten Zufriedenheit erledigt", wie Rentsch versicherte.

Öl, Kraftstoff, Bremsflüssigkeit und andere Chemikalien gelangen immer wieder bei Unfällen auf die Straßen. Werden die Verschmutzungen nicht vollständig beseitigt, kann es zu rutschigen Fahrbahnen und daraus resultierender Unfallgefahr kommen. Der gründlichen Beseitigung der Chemikalien wird daher große Aufmerksamkeit gewidmet.

Bei Verkehrsunfällen werden Öle und Kraftstoffe weiterhin von den eingesetzten Feuerwehren beseitigt, die ein Bildemittel aufbringen, das die Flüssigkeiten aufsaugen soll. Oft bleiben dabei jedoch Rückstände in den Poren des Asphaltes zurück. Werden die beim nächsten Regen herausgespült, kann die Fahrbahn gefährlich glatt werden. Deshalb kommt das Nassverfahren zum Einsatz mit einer Art Kehrmaschine, die Chemikalien mit Lösungsmitteln aus der Fahrbahn herausholt. Eine verdünnte Tensidlösung wird dazu aufgesprüht. Unmittelbar nach der Reinigung kann die jeweilige Straße dann wieder freigegeben werden.

In der Praxis sieht es oft so aus, dass Feuerwehrleute und die Spezialisten im Einsatz sind. "Das Nassverfahren ist sicherer", sagt Reichenbachs Stadtwehrleiter Michael Mittag, doch weil beispielsweise bei großer Hitze Flüssigkeiten tief in den Asphalt eindringen können, sei Eile geboten. In diesen Fällen ist rascher Einsatz der Bindemittel geboten. Mittag sieht einen weiteren Vorteil der Öl-Spezialisten. "Sie entlasten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr."

www.auto-klug.de/verkehrsflaechenreinigung.html