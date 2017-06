Stadt als Vermieter: Netzschkaus Gewerbeflächen stark begehrt

Die Stadt hat das einstige Nema-Areal zurückgekauft und muss dort investieren. Doch es fließen bereits ordentliche Mieteinnahmen.

Von Petra Steps und Ulrich Riedel

erschienen am 03.06.2017



Netzschkau. Mit dem Kauf eines rund 46.000 Quadratmeter großen Areals der ehemaligen Nema geht die Stadt Netzschkau ungewöhnliche Wege. Statt den traditionsreichen Standort wie eine Torte zu zerlegen und einzeln an Firmen zu verkaufen, bleibt die Kommune Eigentümer. "Steuereinnahmen schwanken, aber wir haben stabile Mieten", sagt Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein), der diesen Weg noch konsequenter gehen und weitere Areale anbieten will. "Dauerhaft", sagt Purfürst im Gespräch mit der "Freien Presse", peilen wir 240.000 bis 260.000 Euro Miete pro Jahr an." Die Stadt ist seit Dezember 2015 Eigentümer der Flächen.

Für die Reaktivierung der zentrumsnahen Brachen der einstmals dominierenden Nema verwendet Purfürst, der am Samstag 50. Geburtstag hat, einen Slogan: "Wohnen und Arbeiten am Ort", erklärt er. Zu viel Mobilität sei doch kontraproduktiv. Die Kosten für die Fahrt in die entfernten Industriegebiete bleiben an den Familien hängen, argumentiert er.

Grundsätzlich ist Purfürst froh, dass der Stadtrat sein Konzept mit trägt. Doch mitunter gibt es auch Klärungsbedarf. So auch bei der Stadtratssitzung am Dienstag. Es ging um nicht geplante Ausgaben im Jahr 2016, die für das Gelände der früheren Nema geflossen sind.

Der Haushalt für 2016 war beim Vollzug des Kaufes bereits fertig. Insgesamt fielen überplanmäßige Ausgaben in Höhe von knapp 85.000 Euro an, die vor allem Neuinstallationen oder Anmeldungen für Wasser, Abwasser, Strom, Gas und Telekom betreffen. Diesen Ausgaben stehen in diesem Jahr deutlich höhere Einnahmen entgegen. Stadtkämmerin Ina Schiller: "Wir sind sofort an die aktive Vermarktung gegangen, sonst hätten wir die Entwicklung des Gewerbestandorts bis zur nächsten Planungsrunde brach liegen lassen müssen." Sie habe nicht gedacht, dass es so eine große Nachfrage nach den Gewerbeflächen gibt. Um das Areal langfristig nutzen zu können, sei jedoch weiter Geld nötig. Im Doppelhaushalt 2017/18 seien nicht alle Kosten berücksichtigt, da sie bei Aufstellung noch nicht absehbar waren, erläuterte sie. Der Bürgermeister stehe mit zwei Mietinteressenten in Vertragsverhandlung.

Stadtrat Jürgen Schneider (CDU) fragte erneuert nach Mietern, Einnahmen sowie Ausgaben. "Die Unterlagen hatten wir mehrere Monate bereitgelegt, jetzt haben wir sie weggeräumt, weil sie Staub angesetzt hatten", konterte die Kämmerin. Stadträte, die Einsicht nehmen möchten, können Termine in der Kämmerei vereinbaren. Wegen des Datenschutzes dürfe nichts nach außen gegeben werden.

"Wir sind prinzipiell auf gutem Weg, aber wissen nicht, wie die Vergaben erfolgten", monierte Stadtrat Holm Scheibchen (SPD) die Auftragsvergabe. Der Stadtrat gehe fast jeden sinnvollen Weg mit. "Wir werden das Prozedere überarbeiten, können dann aber nicht mehr so schnell reagieren", erklärte der Bürgermeister. Für einen großen Mietinteressenten sei rasches Handeln nötig gewesen, damit der Mietvertrag zustande kam. Die Stadträte stimmten der außerplanmäßigen Ausgabe zu.