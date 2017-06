Stadtwerke-Song erlebt Premiere bei der Jubiläumsparty

Der Reichenbacher Energieversorger blickt zurück auf 25 Jahre. Morgen gibt es dazu Kuchenaktion, das Elektroauto Tesla, Leckereien und jede Menge Musik am Roßplatz.

Von Gerd Betka

erschienen am 16.06.2017



Reichenbach. 25 Jahre Stadtwerke Reichenbach werden am morgigen Samstag mit einer großen Jubiläumsparty gefeiert. Dazu sind alle Reichenbacher und Besucher der Stadt eingeladen. Erstmals wird an diesem Tag auch der neue Firmenanbau am Roßplatz 13 von innen gezeigt. Die Bauarbeiten am Objekt werden sich allerdings noch bis Ende Juli/Anfang August hinziehen.

Auf dem Firmengelände wird ab 14 Uhr gefeiert. Geplant ist zum Beispiel eine große Kuchenaktion. "Forbriger Backwaren bäckt mehrere Blechkuchen mit Logos von Vereinen, die wir sponsern. Vereinsvertreter sind vor Ort. Ein Stück Kuchen wird für einen Euro verkauft. Der Erlös kommt dem Leuchtturm-Verein zugute, der sich um Menschen in Not kümmert", erklärt Stadtwerke-Sprecherin Kerstin Müller. Nachwuchsbands- und Künstler der Musikschule Vogtland und des Goethe-Gymnasiums spielen auf, darunter Selina Tulasoglu, Pascal Preising und Marlene Burkholdt. Der Christliche Kindergartenverein lädt mit dem längsten Energie-Malbuch der Welt alle Kinder zum Malen und Ausmalen ein. Außerdem kann man mit Kreide eine große Geburtstagstorte zeichnen. Ausprobieren kann man die Enrigo-Hüpfburg und das Spielmobil des Radkulturzentrums. Clown Lulu Lustig und das Vogtland Radio sorgen für Unterhaltung. Darüber hinaus gibt es Führungen durch das Stadtwerkegebäude und Ausstellungen. Elektroautos von Tesla und von BMW sind zu sehen und und ... Bei alledem wird das leibliche Wohl nicht vergessen: Für Süßes und Herzhaftes sorgt die Forbriger Backwaren GmbH, ebenso für leckere Cocktails und sonstige Getränke.

Abends 20 Uhr bis Mitternacht spielt die Neumarker Partyband "Anna and the Rocks". Gemeinsam mit der Band werden Stadtwerke-Mitarbeiter dabei den nagelneuen Stadtwerke-Songs "Krach für's Vogtland" präsentieren. Zwischendurch, gegen 21 Uhr, werden "Die Physikanten", bekannt aus Galileo und dem ZDF-Fernsehgarten, mit rasanten Experimenten für einige Überraschungen sorgen.

Die Vogtland Kultur GmbH unterstützt die Stadtwerke bei der Illumination und die Stadt Reichenbach bei Bühnenaufbau und Mobiliar.

Die Stadtwerke Reichenbach versorgen rund 15.000 Kunden aus dem Vogtland und Westsachsen mit Strom und 3500 mit Gas.