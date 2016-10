Tausendsassa Mais: Die Ernte bringt reiche Erträge im Vogtland

Die letzten Feldfrüchte werden in der Region abgeerntet. Mais ist für die Landwirte besonders wichtig: Er geht in Biogasanlagen oder dient als Viehfutter. Wildschweine haben jedoch einen Teil der Ernte zertrampelt.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 20.10.2016



Reichenbach/Plauen. Nur noch auf wenigen Flächen steht im Vogtland der Mais. Im nördlichen Vogtland ist kaum noch welcher zu sehen. Die Ernte ist fast abgeschlossen. Die Landwirte sind zufrieden. Mancherorts ließ der viele Regen während der zurückliegenden Monate den Mais regelrecht in den Himmel wachsen. Gerald Seitz vom Landwirtschaftsbetrieb Seitz Gut Treuen, berichtet: "Stellenweise hatten wir knapp vier Meter hohe Pflanzen. Fürs Vogtland ist das enorm."

Der Landwirt hat dieses Jahr eine neue Sorte namens Flyer ausprobiert und ist sehr zufrieden: "Der Ertrag ist hoch, die Kolben sind groß. Diese Sorte nehmen wir nächstes Jahr wieder."

Mais gehört mit Weizen zu den häufigsten Kulturen im Vogtland und auch in ganz Deutschland. Das bestätigt Michael Eckl, der Leiter der Informations- und Servicestelle des Landesamtes für Landwirtschaft in Plauen: "Der Maisanbau hat nach der politischen Wende 1989 bei uns einen enormen Aufschwung erlebt, schon bedingt durch die neue Technik und die neuen Sorten, die uns zur Verfügung standen." In den zurückliegenden zehn Jahren habe sich die Anbaufläche etwa auf diesem gleichmäßig hohen Niveau eingependelt.

Es überwiege der Silomaisanbau. Einige Betriebe bauen auch Körnermais an. Sie lassen einfach in guten Jahren den Mais so lange wie möglich stehen und die Körner gut ausreifen. Die Agrargenossenschaft Theuma-Neuensalz macht das so.

Udo Weymann, der Vorsitzende der Agrargenossenschaft: "Auf 300 Hektar stand bei uns Silomais. Die Ernte ist abgeschlossen. Der Körnermais auf 20 Hektar steht noch." Den Körnermais setzt der Betrieb als besonders energiereiches Futter ein.

Auch im Gut Treuen dienen die komplette Maisernte, aber auch alle anderen Kulturen auf dem Feld, von Triticale über Winterweizen bis Sommergerste ausschließlich als Viehfutter für die Rinder und die Schweine. Doch der Mais kann noch mehr. In anderen deutschen Regionen, die klimatisch günstiger liegen, wird verstärkt auf den Körnermais gesetzt, denn die daraus gewonnene Stärke ist gefragt auf dem Markt, als Lebensmittel oder als Zuschlagstoff für die Papier- und Textilindustrie. Auch Biokunststoffe werden aus Maisstärke hergestellt.

Nicht zuletzt hat Mais auch als Energiepflanze an Bedeutung gewonnen. Auch im Vogtland ist das so, denn Mais liefert in der Biogasanlage so viel Energie, wie keine andere Pflanze sonst. Auch der Treuener Familienbetrieb Seitz füttert seine Biogasanlage mit dem Mais von den eigenen Feldern.

Doch bei so vielen positiven Eigenschaften bleiben die Nachteile nicht aus. Die Monokulturen werden von Umweltschützern und Tourismusverbänden kritisiert. Die Umweltschützer beklagen den Verlust des Artenreichtums. Die Tourismusexperten kritisieren den Verlust der Sicht auf die Landschaft. Außerdem fühlt sich in den großen zusammenhängenden Maisflächen das Schwarzwild pudelwohl.

Die Jäger haben erst gegen Ende Oktober, wenn die Flächen abgeerntet sind, wieder eine Chance auf Abschüsse. Die Erfolge bei den Jagden während der Maisernte durch das Anlegen von Jagdschneisen, also breite abgeerntet Streifen, sind ganz unterschiedlich. Werner Wunderlich, der Vorsitzende des Vogtländischen Jagdverbandes Oelsnitz, sagte dazu: "Manchmal gelingt den Jägern kein einziger Abschuss. In der Gegend um Theuma erlegten die Jäger dagegen 20 Tiere, bei Mechelgrün waren es 12." Wunderlich weiter: "Oft findet die Ernte in der Woche statt, während die Jäger zur Arbeit sind und keine Zeit haben sich stundenlang ans Feld zu stellen."

Diese Probleme sind auch Udo Weymann von der Agrargenossenschaft nicht unbekannt: "Wildschweine richten ernst zu nehmende Schäden an. Die Populationen sind sehr groß. Es müsste mehr geschossen werden. Doch wenn wir Landwirte das fordern, müssen wir auch die Jäger unterstützen. Wir sprechen uns mit den Jägern ab, lassen Stellen auf dem Feld frei." Künftig wollen Landwirte breite Streifen zwischen Feld und Wald freilassen, damit die Jäger überhaupt eine Möglichkeit zum Abschuss haben.