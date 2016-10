Team der Kreativträumer bietet Bühne für venezianisches Flair

Ein selbst gebasteltes Kostüm oder die große Designerrobe - alles sei gewünscht unter dem Motto "Heute sind wir anders". Wer das beste Gesamt- outfit trägt, gewinnt ein Viergänge-Menü.

Von Petra Steps

erschienen am 19.10.2016



Reichenbach. Noch gibt es Eintrittskarten für die geplante Veranstaltung der Kreativträumer am 5. November ab 19 Uhr im Alten Wasserwerk. Unter dem Motto "Heute sind wir anders: Venedig trifft Reichenbach" findet ein Venezianischer Maskenabend statt. Belinda Schäfer, die die Gruppe mit weiteren jungen Leuten ins Leben gerufen hat, erklärt: "Wir wollen, dass sich Leute wie beim White Diner zusammenfinden, aus dem Alltag schlüpfen und sich auf dieses neue Format einlassen."

Es gibt keinen Masken- und Kostümzwang, und die Veranstaltung ist schon wegen Platzmangels kein Maskenball. Wer sich jedoch verkleiden will, für den sei alles erlaubt, von der selbst gebastelten Maske bis zum Designerkostüm. Belinda Schäfer träumt davon, dass Menschen, die sich eigentlich kennen, eine Überraschung erleben. Bei einigen ist das zum Kartoffelfest schon ganz gut gelungen: Nicht jeder ahnte gleich, dass sich hinter den Masken und in den Kostümen Belinda Schäfer oder Julia Morgner verbargen. Sie hatten gemeinsam mit fleißigen Helfern die Werbung verteilt.

Die Organisatoren haben sich viel ausgedacht, um das Wasserwerk zu dekorieren und zu illuminieren. Auf die Besucher warten ein roter Teppich und einen Begrüßungscocktail. Im Haus werden an zwei Bars für den Abend kreierte Drinks geboten. Im Kartenpreis inbegriffen ist außerdem die "kulinarische Untermalung" durch Spitzenkoch Sascha Ludwig. Christina Semeleit stellt klar: "Es gibt kein Büfett oder Dreigänge-Menü, sondern nur kleine Angebote." Die Veranstalter empfehlen, nicht hungrig zu kommen, sondern vorher etwas zu essen.

Ein richtiges Viergängemenü für zwei Personen kocht Sascha Ludwig dem Gewinner des Preises für das beste Gesamt-Outfit. "Ich räume auch die Küche danach auf", hat er versprochen.

Cindy Bauerfeind hat ihren Carnevalsverein zu einer tänzerischen Einlage motiviert. Für Musik aus der Konserve sorgt DJ Mic Dust. Bei Live-Musik gibt es ein Wiedersehen mit der Reichenbacherin Isa Schieblich, die in der Erfurter Band Behle singt. Wer sie begleitet, ist noch ein Geheimnis, so wie die Kreativträumer überhaupt vieles geheimnisvoll erscheinen lassen. In einer Fotoecke können sich die Besucher in ihrem Kostüm fotografieren lassen. Für ruhigere Momente können Gäste den Lounge-Bereich nutzen und dem Trubel auf drei Etagen zuschauen.

Der Eintrittspreis ist knapp kalkuliert, denn unter anderem fallen auch Nebenkosten wie Miete und Gema an. Trotzdem wollen die Akteure einen Teil des Geldes an den Verein Reichenbacher Tafel spenden.

Wer keine Idee für seine Kostümierung hat, der kann sich beim Kostümverleih Partynarren in Mylau beraten lassen. Die Kreativträumer wollen jedoch ihrem Namen getreu der Kreativität freien Raum lassen. Und: Die nächsten Ideen sind schon geboren, Bewährtes soll fortgesetzt werden. Das gut angenommene White Diner im Park der Generationen soll es auf jeden Fall im kommenden Jahr wieder geben.

Eintrittskarten für 39 Euro gibt es bei Julias Bäck am Eck, Sebastian-Bach-Platz 1, Reichenbach, Telefon 0172 2800502.