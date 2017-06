Test bestanden: Lengenfelder finden Geschmack an E-Autos

Eine mobile Station ist zwei Wochen lang getestet worden, eine stationäre Ladesäule auf dem Markt ist geplant. Mitarbeiter der Stadtverwaltung durften ein Elektroauto auf Herz und Nieren prüfen - und fanden Gefallen. Wenn's bloß nicht so teuer wäre ...

Von Silvia Kölbel

erschienen am 02.06.2017



Lengenfeld. Die Lengenfelder Stadtverwaltung plant, den Marktplatz, der gerade eine große Baustelle ist, mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge aufzuwerten. Um sich dem Thema nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu nähern, stand Mitarbeitern der Verwaltung 15 Tage lang ein Elektroauto des Energieversorgers EnviaM leihweise zur Verfügung. Am Dienstag lief das Angebot aus, jetzt liegen erste Erfahrungen vor.

Hausmeister Marcel Weber, der zu den sieben eingewiesenen Fahrern gehörte, brachte das etwa 40.000 Euro teure Stück in die Waschanlage, füllte das Fahrtenbuch aus und zog Bilanz: "Für mich war das keine große Umstellung. Mit der Technik kam ich problemlos zurecht. Das Auto vermittelt ein gutes Fahrgefühl", sagte er. Kein Wunder, denn der im heutigen Sprachgebrauch als Facility Manger bezeichnete Stadtangestellte ist auch Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und somit im Umgang mit moderner Technik bestens geübt.

Doch auch die anderen Fahrer, darunter Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld), fanden Gefallen an dem Fahrzeug. "Man fährt mit einer Batterieladung zwischen 150 und 180 Kilometer. Für große Fahrten ist das Fahrzeug damit nicht geeignet, aber für die vielen Kurzstrecken, die hier immer wieder anfallen, optimal. Nur der Preis ist für ein kommunales Fahrzeug schon sehr hoch." Aber auf jeden Fall will der Stadtchef das Thema im Auge behalten, denn dem hohen Anschaffungspreis stehen die geringeren Kosten für die Fortbewegung gegenüber.

Extra für die Testwochen stellte EnviaM auch eine mobile Ladesäule zur Verfügung, die ihrerseits an eine Kraftsteckdose angeschlossen werden musste. "Elektromobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Mit unserem Programm ,Elektromobilität erfahren' möchten wir das Thema den Kommunen näher bringen und es für sie erlebbar machen", erläuterte Thilo Schröter, Leiter der Kommunalbetreuung bei EnviaM.

Mit dem Plan, eine Elektroladesäule für E-Autos auf dem Markt zu installieren, befindet sich Lengenfeld in guter Gesellschaft. 16 derartige Ladesäulen stehen bereits in Mitteldeutschland, auch in Reichenbach. Und es werden immer mehr.