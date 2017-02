Thema "Tex" im Landtag: CDU lobt Grüne und handelt allein

Die Union tut sich schwer mit den Ideen anderer. Ein Blick sechs Jahre zurück zeigt, wie ein Alleingang Reichenbach schadete.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 23.02.2017



Reichenbach. Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) hat den Vorstoß der Grünen gewürdigt, die den Hochschulstandort Reichenbach im Landtag thematisiert haben. Nächsten Montag wird ein Beschlussantrag behandelt, der die Staatsregierung zur Zusammenarbeit mit der Stadt zwingen soll. "Grundsätzlich begrüße ich jede Aktion, die Reichenbach ins Gespräch bringt", sagte Kürzinger auf Anfrage der "Freien Presse".

Doch zugleich verwies er auf verschiedene Initiativen, bei denen sich der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Hösl in Dresden "sehr erfolgreich als Türöffner betätigt" habe, so Kürzinger. Der Oberbürgermeister hob ein Gespräch hervor, das er im Dezember mit Finanzminister Georg Unland und Staatskanzlei-Chef Fritz Jaeckel (beide CDU) geführt habe. Dort ging es um Reichenbachs mögliche Aufwertung zum Kompetenzzentrum der Kältetechnik. Parallel dazu gebe es Nachnutzungsbemühungen für die Hochschulimmobilien. Insofern seien Hösl und er einen Schritt weiter.

Auch Stephan Hösl bemängelt, dass die Grünen nur einen Berichtsantrag eingereicht hätten. Vorrang genießt für Hösl das Etablieren eines Kältekompetenzzentrums in Reichenbach. Es gebe auch andere Varianten. Man müsse "rechts und links schauen, was sich noch auftut". Doch wenn die Staatsregierung Reichenbach weiter zappeln lässt? Würde er Ziele auch parteiübergreifend angehen? Er könne den Grünen inhaltlich zustimmen, erklärt Stephan Hösl etwas zögerlich, doch es gehe darum, in der Sache voranzukommen. Dabei setze er auf Kontakte zur Staatsregierung. Er habe auch mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) über Reichenbachs Erwartungen gesprochen, "mit Nachdruck", wie der Landtagsabgeordnete erklärte.

Auch sein Falkensteiner Landtagskollege Sören Voigt sieht im Vorstoß der Grünen einen "Berichtsantrag, der uns in der Sache keinen Millimeter voranbringt". Stadt, Freistaat und Vogtlandkreis müssten die Hochschulliegenschaften gemeinsam entwickeln, meint der CDU-Kreisvorsitzende. Dabei sollte flexibel gehandelt werden, auch eine Vermarktung der Immobilien sei "nicht pauschal falsch". Womöglich könnte ein "Anker-Nutzer" weitere Interessenten anlocken. Hösl und er hätten an Gesprächen teilgenommen, Ideen eingebracht und die regionalen Interessen in Dresden "nachhaltig kommuniziert". Vom Freistaat werde ein "dauerhaftes tragfähiges Konzept" erwartet.

Ein Blick sechs Jahre zurück verdeutlicht das Versagen des damaligen Wahlkreisabgeordneten Alfons Kienzle (CDU). Als beim sächsischen Haushaltsentwurf 2011/12 keine Investitionen für die "Tex", die WHZ in Reichenbach, zu finden waren, fragte die "Freie Presse" bei ihm nach. "Ich sehe den Standort Reichenbach überhaupt nicht in Gefahr", erklärte Kienzle in einem Interview und verkündete: "Der Hochschulentwicklungsplan wird es erlauben, Investitionen gezielt anzugehen." Er versprach, mit dem Hochschulexperten der CDU-Fraktion darüber zu reden. Im Januar 2011 trafen sich damalige Amtsträger mit Kienzle: Landrat Tassilo Lenk, OB Dieter Kießling (alle CDU), Rektor Karl-Friedrich Fischer von der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ). Unisono betonten sie, es gebe "ein deutliches politisches Bekenntnis" für Reichenbach. Fischer erklärte, es gebe "keine Pläne, aus wirtschaftlichen Gründen irgendetwas in Zwickau zu konzentrieren".

Doch es kam anders. Drei Monate später, am 13. April, informierte Staatssekretär Henry Hasenpflug den Wahlkreisabgeordneten über die besiegelte Schließung in Reichenbach. Er führte hochschulpolitische und fiskalische Gründe an, die nie wirklich untermauert worden sind. In Reichenbach löste das eine Protestwelle aus. Als Folge des Versagens der CDU-Amtsträger entstand die Bürgerinitiative Bitex. Auch Kienzle, der quer durch die Parteien hindurch scharf kritisiert und zum Handeln für seinen Wahlkreis aufgefordert wurde, trug die Kritik zumindest nach außen mit.

Doch Ende Mai 2011 sagte Alfons Kienzle kleinlaut, die Schließung weder in der CDU-Fraktionssitzung zu thematisieren, noch im Landtag, da es sich um eine reine Kabinettsentscheidung handele. Er setzte auf "stille Diplomatie" - und erreichte nichts. Im Dezember 2011 fügte er sich der Parteidisziplin. Reichenbachs Aus sei "vernünftig". Einen parteiübergreifenden Antrag, den Hochschulstandort mit einem fünfjährigen Moratorium zu schützen, unterstützte Kienzle nicht.