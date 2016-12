Tilda, du hast uns so berührt

Die Spendenaktion "Leser helfen" für das unheilbar kranke Mädchen aus Reichenbach ist sehr gut angelaufen. Viele Leser der "Freien Presse" haben dabei Geld für das von Tildas Familie dringend benötigte behindertengerechte Auto überwiesen. Ein Segen ist auch die Hilfe der Brüdergemeinde Rempesgrün.

Von Gerd Möckel

erschienen am 06.12.2016



Reichenbach/Auerbach. Mitglieder der Christlichen Versammlung Rempesgrün haben die Probe aufs Exempel gemacht. Sie befragten in einer spontanen Aktion Besucher des Auerbacher Weihnachtsmarktes, worin der Sinn von Weihnachten liegt. "Manche wussten es gar nicht, manche mussten erst lange nachdenken. Wenn ich hier stehe, habe ich viel Zeit, um in die Gesichter der Menschen zu schauen. Ich sehe viele gehetzte Menschen durch den Advent rennen. Ihnen scheint der innere Friede zu fehlen", erzählt Dorothea Heckel. Sie steht im Info-Häusel der Versammlung in der Nähe der Merkurbank und wechselt sich dort mit ihrem Mann Hartmut und anderen Mitgliedern der Brüdergemeinde ab, die christliche Botschaft zu verkünden.

In Wort und Schrift und ganz zurückhaltend. Nebenan gibt's Weihnachts-Deko, Glühwein und Roster. Wer kein Geld mithat, zieht hungrig weiter. Am Stand der Brüdergemeinde wird jeder satt, der hinsieht und hinhört. Zu essen gibt's nichts, doch der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dorothea Heckel verteilt Bücher, Kalender und kleine Basteleien. Kostenlos. Der Renner ist das nicht. Nur hin und wieder tritt jemand an den Stand und kommt mit ihr ins Gespräch. "Manche fragen, was so ein Buch kostet. Dann zeige ich nur auf unsere Spendenbox. Ja, es ist schon ganz schön was drin, schütteln Sie mal." Wenn der Weihnachtsmarkt am dritten Advent schließt, zählen zwei Brüder der Gemeinde den Inhalt. Das Geld wird dann an "Leser helfen" überwiesen.

Es geht an Tildas Familie, die dringend ein behindertengerechtes Auto benötigt. Die in der vergangenen Woche begonnene Spendenaktion zugunsten der unheilbar kranken Zweijährigen aus Reichenbach ist sehr gut angelaufen. Aktuell liegt ihr "Leser helfen"-Kontostand bei etwa 4700 Euro. Für das benötigte Auto, in dem Tilda, ihre Geschwister und die Eltern Platz für gemeinsame Fahrten finden, reicht der Betrag jedoch nicht. Jede weitere Spende hilft: Tildas Familie und dem, der gibt, sagt Dorothea Heckel. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Brüdergemeinde für den Verein zur "Hilfe krebskranker Kinder im Vogtland" gesammelt. Die Entscheidung für Tilda fiel in der Christlichen Versammlung ganz spontan. "Tilda, das hat mich so berührt. Auf den ersten Blick. Wissen Sie, ich bin gerade Oma geworden. Das geht mir so nahe. Wir wünschen der Familie viel Kraft und Gottes Segen."

Tätige Nächstenliebe und der Glaube an Gott werden in der Brüdergemeinde als elementar für die Wohlfahrt einer Gemeinschaft verstanden. Dorothea Heckel haben Glaube und Zuspruch einmal das Leben gerettet. Auf einen Schlag konnte sie weder laufen, sprechen noch essen. "Schauen Sie mich jetzt an, bemerken Sie noch etwas davon?" Nein, da ist nichts mehr. Nur das gute Gefühl, einem Menschen begegnet zu sein, der seinen Frieden gefunden hat. "Als mir das passiert ist, wollte ich mich gerade beruflich mehr engagieren", erzählt Dorothea Heckel. "Gott hat mir aber unmissverständlich gezeigt, was für mein Leben wichtig ist. Das habe ich verstanden. Und er hat mich zurück ins Leben geholt. Ich habe mein ganzes Leben lang an Gott geglaubt, doch seither kann ich seine Botschaft anderen anders näherbringen."

Die Bibel als Kompass für den Gang durchs Leben, das wünscht Dorothea Heckel auch den Menschen, die am Gemeindestand mit der kleinen, liebevoll gestalteten Spendenbox vorbeihetzen. "Es gibt aber auch Menschen, die nicht glauben und dennoch Erbarmen haben. Das sind Menschen, die sich und ihr Handeln reflektieren. Auch sie wissen im Grunde, worauf es ankommt. Es zählt nicht das Geld im Portmonee. Was wichtig ist, kann man nicht kaufen. Es gibt Kranke, denen nützt kein Geld der Welt. Sie würden alles ausgeben, um am Leben zu bleiben. Worauf es aber ankommt, das ist der Friede im Herzen. Er macht dich frei. Frei für ein Lächeln, frei für Zuspruch."

Von der Hilfe der Brüdergemeinde hat gestern auch Tildas Mutter erfahren, die mit ihrem Sonnenschein gerade im Leipziger Kinderhospiz Bärenherz ist. "Vielen Dank. Das ist so lieb. Ich erzähle Tilda davon."

Spende an den Verein "Leser helfen": Volksbank Chemnitz, IBAN-Nummer DE 47870962140224422440. Bitte vermerken Sie, dass Sie "Tilda" helfen wollen.

www. freiepresse.de/leserhelfen