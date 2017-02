Tilda sitzt jetzt auch am Steuer

Das behindertengerechte Auto für das unheilbar kranke Mädchen ist da. Und Tilda fährt auch auf ihren Rollstuhl ab - der ihr das erste Mal im Leben eigene Mobilität ermöglicht.

Von Gerd Möckel

erschienen am 08.02.2017



Reichenbach. Seit ein paar Tagen schwebt Tilda auf Wolke sieben. Bringt man ihr gegenüber die Worte Auto und Rollstuhl ins Spiel, lacht die Zweijährige von einem Ohr zum anderen. Denn Tilda ist nach den ersten Fahrten mit beiden Fahrzeugen einfach nur happy. Und da freut sich auch die Mutter mit: "Bisher war es so: Wir setzen Tilda irgendwo hin, und dort sitzt sie dann halt. Jetzt kann sie sich das erste Mal in ihrem Leben dorthin bewegen, wo sie hin will. Das ist richtig gut für ihr Selbstwertgefühl." Möglich macht dies ein nagelneuer Elektro-Rollstuhl, der fast auf den selben Tag ausgeliefert wurde wie das behindertengerechte Auto, das über Spendenaktionen des "Freie Presse"-Vereins "Leser helfen" und des Thüringer Vereins We4kids für die Reichenbacher Familie finanziert werden konnte.

So waren 30.000 Euro zusammengekommen, die in den Erwerb sowie den auf Tilda zugeschnittenen Umbau des Fahrzeugs gesteckt wurden. Die Auslieferung der Leihgabe jetzt - We4kids wird den Wagen später an andere Bedürftige weitervermitteln - war eine Überraschung. "Wir waren happy. Wir hätten nicht gedacht, dass alles so schnell geht. Danke", sagt Tildas Vater. Und Tildas Mutter ergänzt: "Wir drehen mit Tilda ein Dankes-Video, das wir bei Youtube einstellen. Auch ich bedanke mich bei allen, die gespendet haben und die uns schon die ganze Zeit unterstützen."

Ein positives Resümee der Spendenaktion zugunsten des unheilbar kranken Mädchens zieht ebenfalls Udo Lindner, der Vorsitzende des Vereins "Leser helfen": "Wir unterstützen seit 20 Jahren Menschen mit Behinderung. Das Schicksal von Tilda hat uns besonders bewegt - vor allem auch, weil sie trotz ihrer schweren Krankheit ein so neugieriges, lebensfrohes Kind ist. Sie und ihre Familie unterstützen zu können, erfüllt uns mit großer Freude." Der Vereinschef würdigt auch das Engagement des We4kids-Vereins: "Wenn es darum geht, schwerstbehinderten Menschen zu helfen, gehen wir gern solche Partnerschaften ein - gemeinsam schafft man mehr", sagt Udo Lindner.

Gemeinsam - diese Vokabel bestimmt nun auch das mobile Leben von Tildas Familie. Mit dem neuen, allen Platz bietenden Fahrzeug können die Eltern mit den drei Kindern endlich gemeinsame Ausflüge unternehmen. So wie am Wochenende zur Oma nach Ellefeld. Tildas Rollstuhl ist auch im Gepäck, wenn es am Sonntag ins Kinderhospiz Bärenherz nach Leipzig geht. Diesmal ist die Schwester mit dabei, das nächste Mal der Bruder. "So kann ich mich immer mal um ein Kind richtig kümmern, während Tilda in besten Händen ist", erzählt die Mutter. Zuhause müssen die Geschwister aufgrund des Pflegeaufwands für Tilda manchmal etwas zurückstecken.

In Leipzig bestimmt dennoch Tilda, wo's langgeht. Und zwar per Joystick. Damit steuert sie ihren mit allen Raffinessen wie Licht, Hupe und Warnblinkanlage ausgestatteten Rollstuhl über die Hospizflure und im nahen Park. Das von der Krankenkasse finanzierte Gefährt verfügt zudem über eine ausgeklügelte Hydraulik, mit der Tildas Sitz in alle Positionen manövriert werden kann. So lässt sich der Sitz auch so weit ausfahren, dass Tilda über jeden Zaun im Zoo schauen kann. Auf Tierparkbesuche in Familie und das Rundendrehen im Park der Generationen freut sie sich schon diebisch. Bernd Lehmann von We4kids: "Das ist es doch, was wir wollten. Einer Familie zu mehr Lebensqualität verhelfen. Es war die Gemeinschaft der Spender, die das gepackt hat."