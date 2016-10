Tildas Familie braucht ein behindertengerechtes Auto

Schon einmal haben die Vogtländer viel Herz gezeigt und viel Geld für einen Snoezelraum für die Zweijährige gespendet. Jetzt kann das unheilbar kranke Mädchen nur noch im Rollstuhl in Spezialkliniken gefahren oder zu Ausflügen mitgenommen werden. Ein Verein ruft zum Spenden auf.

Von Gerd Möckel

erschienen am 18.10.2016



Reichenbach. Es geht nicht nur um die Fahrten in Spezialkliniken, ins Kinderhospiz oder zum Kinderarzt. Es geht auch um ein bisschen mehr Lebensfreude für Tilda. Raus aus dem Alltag der Spinalen Muskelatrophie, raus in die Natur, raus in den Wald, in den Tierpark oder in den nahen Freizeitpark. Mit Mama und Papa und ihren beiden Geschwistern. Doch ohne ein behindertengerechtes Auto geht das nicht mehr, erzählt Tildas Mutter. "Sie kann jetzt nicht mehr länger sitzen. Da bekommt sie keine Luft mehr. Deshalb kriegen wir in Kürze einen speziellen Rollstuhl. Den bekommen wir aber wirklich nicht mehr in unseren Fabia." Um mit ihrer unheilbar kranken Tochter weiterhin mobil bleiben zu können, bittet die Reichenbacher Familie jetzt um Spenden für ein neues Auto.

Doch Geld von der Krankenkasse oder vom Sozialamt gibt es dafür nicht. Unterstützung für die Familie der Zweijährigen gibt es von dem Thüringer Verein We4kids, der Familien, Kindern und benachteiligten Menschen in schwierigen Situationen hilft. "Die Spendenaktion für Tilda läuft seit zwei Wochen. Bisher hat es schon einige Kleinspenden gegeben. Jetzt sind wir in Kontakt mit zwei Firmen, die die Aktion auch unterstützen wollen", sagt mit Bernd Lehmann der Vorsitzende des Vereins. Bisher sind 600 Euro gespendet worden. Gebraucht werden für ein behindertengerecht umgebautes Auto etwa 13.000 Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zudem der Skoda Fabia der fünfköpfigen Familie verkauft. Das neue Fahrzeug wird in einer Werkstatt genau auf die Bedürfnisse Tildas hin umgebaut. Neben einer Rollstuhlrampe bekommt das Fahrzeug eine spezielle Mechanik, die den Rollstuhl während der Fahrt fixiert.

Der Rollstuhl selbst lässt sich auch während der Fahrt auf Tildas Zustand hin einstellen. Das heißt: Die Lehne wird zurückgeklappt. So ist das Mädel in der Lage, einigermaßen gut Luft zu holen. Aufgrund der weiter fortschreitenden Krankheit atmet Tilda schon lange nur noch über das Zwerchfell. Sitzt sie etwas länger aufrecht, geht auch das nicht mehr. "Die Muskeln haben jetzt soweit abgebaut, dass sie sich nicht mehr halten kann. Wie sie dennoch weiterkämpft - das ist eben Tilda. Sie nutzt alle Möglichkeiten aus, um aktiv bleiben zu können", erzählt die Mutter über das sonnige Wesen und den unbändigen Willen der Tochter. Tilda gilt damit gewissermaßen als alle Ärzteprognosen in den Schatten stellender Sonderfall. Dennoch lassen sich der Muskelschwund aufgrund nicht funktionierender Nervenzellen und dessen Begleiterscheinungen nicht aufhalten.

Es geht auch jetzt darum, Tilda und Tildas Familie möglichst viel Lebensqualität zu ermöglichen. Dazu hatten vor knapp einem Jahr viele Vogtländer mit vielen Spenden schon einmal beigetragen. Damals gab es viel Geld für die Einrichtung eines Snoezelraums. "Dort ist sie auch weiter gern. Am liebsten mit der ganzen Familie", erzählt die Mutter. Auf eine solche Unterstützung wie damals hofft jetzt auch der Thüringer Verein. "Wir garantieren wie bei all unseren Aktionen, dass jede Spende zu 100 Prozent bei Tilda ankommt", sagt Bernd Lehmann.

Spenden für Tilda sind via Überweisung (IBAN: DE64 8305 0000 0014 0978 85) oder über das vom Verein betriebene Portal www.wunschpate.de möglich. Ein Video von Tilda findet sich auf der Vereins-Homepage: www.we4kids.de.