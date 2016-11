Toni Krahl tritt mal ohne City auf

Der Musiker redet in der Greizer Vogtlandhalle auch über seine Autobiografie "Rocklegenden"

erschienen am 09.11.2016



Greiz. Den Abend können sich alle City-Fans und Interessenten an Informationen zu Zwischentönen der DDR-Rockmusik dick im Kalender anstreichen: Am 16. November ist City-Frontmann Toni Krahl in der Greizer Vogtlandhalle Gast einer Kooperationsveranstaltung der Stadt- und Kreis-Bibliothek und der Landeszentrale für politische Bildung. Im Gespräch mit Puhdys-Tourmanager Kai Suttner gibt Krahl dabei pointiert Auskunft zu seinem erst kürzlich in Buchform beschriebenen Leben. Seine Autobiografie "Rocklegenden" ist im Februar erschienen, seine Tour zum Buch stößt seither auf breites Interesse.

Das liegt nicht nur an den City-Erfolgen wie "Am Fenster" oder "Casablanca" und Krahls unvergleichlicher Stimme. Das liegt vor allem an Toni Krahl selbst, der erzählen kann wie ein Buch. Zum Beispiel über seine Flugblattaktion zum Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die CSSR. Das brachte ihn damals in den Knast, sein Vater wurde deshalb von einem Chefposten beim "Neuen Deutschland" enthoben und landete im Archiv des SED-Organs. Krahl war zudem 1989 Mitinitiator der Resolution von Rockmusikern und Liedermachern für eine Demokratisierung der DDR. Und danach ist auch noch einiges passiert. (gem)

Toni Krahl und Kai Suttner im Gespräch am 16. November, 19 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz. Karten kosten zehn und zwölf Euro.