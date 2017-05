Transporter rollt gegen Hühnerstall

erschienen am 17.05.2017



Heinsdorfergrund. Ein Transporter hat sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Straße Malßen Berg in Heinsdorfergrund, Ortsteil Unterheinsdorf, selbstständig gemacht. Der VW rollte rückwärts gegen einen Hühnerstall und eine angrenzende Garage.

Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Offenbar hatte die 40-jährige Fahrerin den Transporter nicht ausreichend gesichert. (fp)