Turbulenzen bestimmen den Wechsel in der Polizei-Führung

Polizeipräsident Reiner Seidlitz steigt auf, Conny Stiehl soll sein Nachfolger werden. Doch eigentlich war's wohl anders geplant.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 30.03.2017



Reichenbach/Zwickau. Diese Nachricht hat für Erstaunen gesorgt: Der Zwickauer Polizeipräsident Reiner Seidlitz soll am 1. Mai zum Inspekteur der sächsischen Polizei aufsteigen. Innenminister Markus Ulbig (CDU) gab am Dienstag bekannt, dass er den 58-Jährigen nach nur einjähriger Amtszeit als Leiter einer Polizeidirektion zu sich ins Ministerium nach Dresden holen will. Eine nähere Begründung für seine Personalentscheidung gab Ulbig nicht.

Doch was sagt Seidlitz selbst zu seinem Wechsel? Und die Zeit in Zwickau? Welche Erfolge und Misserfolge gab es, welche wichtigen Erkenntnisse nimmt er mit? Dazu will er sich zurzeit nicht äußern. "Vor der amtlichen Berufung wird Herr Seidlitz noch keine Stellungnahme abgeben", ließ er über seine Pressesprecherin Anett Münster übermitteln. Nach erfolgter Neubesetzung des Inspekteurs-Postens stehe er gern für weitere Fragen zur Verfügung.

Noch muss der Zwickauer Polizeipräsident abwarten. Ulbig hat ihn zwar für die seit Monatsbeginn unbesetzte Stelle des Inspekteurs berufen, doch das Kabinett muss noch grünes Licht geben.

Seidlitz' Amtszeit in Zwickau war nicht frei von Konflikten. Dabei spielte weniger seine lupenreine Karriere im DDR-Staatsapparat eine Rolle, in dem es Seidlitz bis 1989 zum Vize-Kommandeur der Bereitschaftspolizei Leipzig gebracht hatte. Wohl aber, dass es ihm seither nicht im erforderlichen Maß gelang, einen angemessenen Umgang mit Unterstellten, mit Kritik und mit der Öffentlichkeit zu erreichen.

So beschwerte sich der einflussreiche CDU-Bundestagsabgeordnete und Medienexperte Marco Wanderwitz bei Minister Ulbig über "völlig inakzeptable Äußerungen" des ranghohen Polizisten. Auch bei einem Auftritt vor den Vogtland-Kreisräten in Bad Elster stieß Seidlitz' Medienschelte auf Erstaunen und Ablehnung. Inzwischen hat sich der Chef von 1200 Beamten um ein besseres Bild in der Öffentlichkeit bemüht. Mit seinem Aufstieg zum nach innen wirkenden Inspekteur nimmt ihn der Minister freilich ein Stück weit aus der Öffentlichkeit heraus.

Von anderem Kaliber ist sein designierter Nachfolger Conny Stiehl. Eine 14 Jahre zurückliegende Episode zeigt, wie der 59-jährige Erzgebirger tickt. Ein Polizeieinsatz im Jahr 2003 beim Zweitbundesliga-Spiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Union Berlin war aus dem Ruder gelaufen. Aufgebrachte Fans richteten mehr als 200.000 Euro Schaden an, der Fall schlug hohe Wellen. Als damaliger Polizeichef in Aue räumte Stiehl Fehler ein und zog nach fehlgeschlagener Einsatztaktik vor Medienvertretern ein selbstkritisches Fazit ohne Ausflüchte: "Das kotzt mich an, aber ich kann es nicht mehr ändern."

Neu ist für Stiehl die Polizeidirektion in Zwickau nicht. Bereits in früheren Jahren war er dort Leiter des Führungsstabes, ehe er 2011 an die Spitze der Polizeidirektion Görlitz rückte. Auf Anfrage der "Freien Presse" erklärte er: "Jetzt werde ich bis zum letzten Tag meine Aufgaben in Görlitz erfüllen." Nach vorn schauen, Ulbigs Personalentscheidungen und die vor ihm stehende Aufgabe in Zwickau kommentieren, mag er nicht und bittet um Verständnis.

Das wiederum steht in Zusammenhang mit einem tödlichen Unfall von Stiehls Görlitzer Stellvertreter und Freund Klaus Mehlberg. Beide waren am 26. Februar beim Fußball-Sachsenderby Aue gegen Dynamo Dresden im Baustellenbereich des Stadions unterwegs, Mehlberg stürzte und erlag später seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, und Stiehl selbst macht Mehlbergs Tod zu schaffen.

In Polizeikreisen heißt es, eigentlich war nicht Seidlitz als Inspekteur vorgesehen, sondern Stiehl. Der tödliche Unfall habe alles geändert.