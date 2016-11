Unbekannter überfällt Tankstelle

erschienen am 13.11.2016



Lengenfeld. Ein unbekannter, maskierter Mann hat am Samstagnachmittag eine Tankstelle an der Plohnbachstraße in Lengenfeld überfallen. Laut Polizei wurde der Angestellte von dem männlichen Täter mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert.

Der Mitarbeiter kam der Aufforderung nach und verstaute mehrere Hundert Euro, in eine vom Täter mitgebrachte Plastiktüte. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Tankstellenmitarbeiter wurde nicht verletzt. (fp)