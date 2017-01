Unternehmer will Reichenbach aufrütteln

Ralf Schaller sorgt sich um seine Stadt. Er plädiert für mutiges Handeln. Erste Ideen: Pop-up-Stores und eine Jugendkneipe.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 27.01.2017



Reichenbach. Der Reichenbacher Unternehmer Ralf Schaller sorgt sich um die Stimmungslage in seiner Heimatstadt. "Es ärgert mich immer wieder zu hören: In Reichenbach ist nichts los", sagt der Inhaber und Geschäftsführer der Wurstfabrik Walter Schaller. Nach Jahren der Aufbruchstimmung, ausgelöst vom Tag der Sachsen 2007 und der Landesgartenschau 2009, beobachtet er zunehmend Stagnation und unproduktiven Streit in Reichenbach.

Wie kann sich die Stadt zwischen Plauen, Zwickau und Auerbach behaupten? "Plauen hat sich meines Erachtens eine Art ,Leuchtturmpolitik' von Dresden abgeschaut", vergleicht er die Situation im Vogtland mit der in Sachsen insgesamt: große Städte, die auf Kosten des Umlandes wachsen. Kommunen wie Reichenbach drohe, wenn man nicht aufpasst, die Bedeutungslosigkeit.

Einerseits sieht der Unternehmer viele Angebote, die zu wenig Beachtung finden, andererseits sei auch eine Menge zu tun. Doch wie kann Reichenbach mehr Attraktivität bieten? Wie kann die Stadt dringend benötigte junge Fachkräfte herlocken? Seit wenigen Monaten treffe sich eine Gruppe von Reichenbachern, um über solche Fragen zu diskutieren - auch, um den Verantwortlichen Denkanstöße zu geben, um sie zu einem Tick mehr unternehmerischem Handeln zu ermuntern. Kernaussage, so Ralf Schaller:

"Keine Angst vor Fehlern!" Die können immer passieren, doch dazu sollten die Verantwortlichen in der zweitgrößten Stadt des Vogtlandkreises stehen und daraus lernen.

In die Diskussion darüber, was es Gutes gibt, was besser dargestellt werden sollte und wo schließlich Handlungsbedarf besteht, müssten sich mehr Menschen einbringen. Dabei spiele es keine Rolle, wer welcher Partei angehört und wer die richtigen Impulse setzt. "Es ist doch unser Reichenbach. Wir müssen etwas tun, damit man sich hier auf Dauer wohlfühlen kann. Macht mit!", appelliert er an seine Mitmenschen. Es gehe darum, dass die Kinder und Enkel eine intakte Stadt übernehmen können.

Ralf Schaller will nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber Anregungen geben. Beispiel: Um trotz des Leerstandes die Geschäfte der Reichenbacher Innenstadt zu beleben, schweben ihm so genannte Pop-up-Stores vor. Eigentümer vermieten für wenige Tage ihre Läden an Händler, die dann auf überraschende und kostengünstige Weise Produkte anbieten. "Das ist etwas für junge Leute, die etwas ausprobieren wollen", sagt er. Ein 50-Quadratmeter-Laden, drei Tage lang, 50 Euro Miete - so könnte es gehen. Das belebt die Stadt, lockt Leute an, bringt positive Stimmung, argumentiert der Unternehmer, der bereits einen ersten Anlauf in diese Richtung unternommen hatte.

Mehr Attraktivität sei für junge Menschen nötig. McDonald's und Tankstelle als Treffpunkte, "das kann es ja nicht sein". Reichenbach brauche wieder eine Jugendkneipe, diesmal mit anderem Ansatz.

Ein Betreiber benötigt Einnahmen, Jugendliche sind knapp bei Kasse. Ralf Schaller schlägt vor, mit Werbung gegenzusteuern. "Was geben Industrie und Wirtschaft für Lehrlingswerbung aus?", fragt er. Ein Teil der Werbung im Szenelokal platziert, dazu ein Monatsbetrag von 50, 70 oder 100 Euro - und schon hätte der Betreiber einen Grundstock und sei in der Lage, Preise für die Zielgruppe zu bieten. "So etwas kann auch scheitern, aber wir sollten es versuchen", sagt der Chef der Wurstfabrik Walter Schaller.