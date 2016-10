Ventilatorenbau wird zum Paradies fÃ¼r Zocker und Taktiker

Ventilatorenbau wird zum Paradies für Zocker und Taktiker

Die einstigen Produktionshallen in Netzschkau werden zum LAN-Café sowie zum Airsoft-Gelände umgebaut. Seit Juli wird auf dem Gelände vor allem eines: geputzt.

Von Gerd Betka

erschienen am 11.10.2016



Netzschkau. Passanten wundern sich. In der großen Halle von Nicotra Gebhardt in Netzschkau, gegenüber vom Bahnhof, brennt nachts oft Licht. Dabei war die Ventilatorenproduktion hier doch 2014 eingestellt worden. Was ist da los?

An der Eingangstür stehen ein neuer Firmenname, Advanced TEK GmbH, und zwei Handynummern. Zwei Tage später erläutert Robert Christopher Grimm, einer der beiden Geschäftsführer, der "Freie Presse" die Pläne. Das Objekt soll den Namen LAN.Cafe tragen. "Wir wollen hier ein Zentrum für Online-Gaming und E-Sports etablieren sowie ein Airsoft-Gelände anbieten", sagt der 27-jährige IT-Fachmann, der aktuell unter der Woche noch in Berlin arbeitet. Sitz der Advanced TEK ist indes Büsingen am Hochrhein.

Warum die vogtländische Provinz? "Zum einen habe ich meine Ausbildung in Plauen gemacht, hatte dort auch einen Computerladen. Zum anderen stehen unsere Server bei Hetzner in Falkenstein. Und schließlich haben wir in anderthalb Jahren über 30 Objekte angeschaut. Netzschkau passt", sagt Grimm.

Am 1. Juli hat die Firma das Objekt übernommen. "Seitdem haben wir vor allem geputzt. In der großen Halle waren die Wände schwarz", so Grimm. Mit Hochdruckreinigern rückte man dem Dreck zu Leibe. Man habe mit 13 Ehrenamtlichen angefangen, davon seien jetzt noch fünf übrig. Sie arbeiten an jedem Wochenende.

Die große Halle soll zum Airsoft-Bereich gestaltet werden, mit einem Reifenstapel und vier Häusern als Hindernisse. Dort sollen sich ab Ende November Airsoft-Teams einmieten und militär-taktische Spiele veranstalten können. Bundesweit gebe es 130.000 Airsoft-Spieler. Dabei hält der Geschäftsführer fest: "Wir sind kein Treff für Extremisten." Der Airsoft-Sport werde meist von ehemaligen Bundeswehrsoldaten betrieben. Es gehe um das Gemeinschaftserlebnis. Die Hindernisse werden abbaubar sein, um in der Halle pro Jahr auch zwei große LAN-Partys mit bis zu 1200 Personen veranstalten zu können. Auch eine feste große Bühne soll es hier geben. Sie kann, wie auch die kleine Bühne im angrenzenden Gastrobereich, für Konzerte genutzt werden. Aus der Metal-Szene gebe es schon Interesse.

Im zweiten Obergeschoss sei mit 244 Plätzen laut Grimm "Deutschlands größte permanente LAN-Area" geplant. Um dort Datenübertragungsraten über 10 Gigabit zu erreichen, erhält das LAN.Cafe ein eigenes Glasfaserkabel von der Telekom. "Aber erst ab März", sagt Grimm dazu.

Wenn zum Jahresende die letzten Verwaltungsmitarbeiter von Nicotra Gebhardt ausgezogen sind, sollen im Bürotrakt Zwei- bis Sechs-Mann-Zimmer als Übernachtungsmöglichkeiten für insgesamt 92 Leute entstehen. Im Erdgeschoss werden ein paar Billardtische Platz finden.

"Ab März wollen wir auch ein eigenes TV-Magazin produzieren", kündigt der Chef an. Auch an eine Online-Liga und an einen eigenen Gaming-Service sei gedacht. Bis alles läuft, werde man in Netzschkau 1,5 bis 1,8 Millionen Euro investieren müssen.