Vermisste 15-Jährige aus Reichenbach wieder da

erschienen am 20.02.2017



Reichenbach. Die vermisste 15-Jährige aus Reichenbach ist wieder da. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Bekannte die Jugendliche am Freitagabend zurück in ihre Betreuungseinrichtung gebracht.

Die 15-Jährige war seit Mittwochabend vermisst worden. (fp)