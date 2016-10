Vertrauen kommt nie aus der Mode

Wenn nächste Woche die Reichenbacher Herbstmodenschau ins Haus steht, nehmen Roswitha und Sieghard Schubert auch Glückwünsche für 20 erfolgreiche Jahre an der Bahnhofstraße entgegen. Die Erfolgsgeschichte ihres Bekleidungs-Geschäfts indes war ein Produkt des Zufalls - alles begann 1990 mit einem Fisch am Auto.

Von Gerd Möckel

erschienen am 15.10.2016



Reichenbach. Vertrauen kann man nicht kaufen, Vertrauen wächst. Wenn Sieghard Schubert dies sagt, fehlt jede Formelhaftigkeit des Satzes. Mit seiner Frau Roswitha führt der 61-Jährige fast auf den Tag genau seit 20 Jahren das gleichnamige Reichenbacher Bekleidungs-Geschäft. "Wenn wir die Kunden nur als Umsatzbringer sehen würden, gäbe es uns in Zeiten von Katalog- und Onlinehandel längst nicht mehr", sagt Sieghard Schubert. Mode Schubert hat sich gehalten und zählt nicht nur wegen des Geschäftsklimas, seiner topbesuchten Modenschauen und seines karitativen Engagements wegen zu den Motoren an der Bahnhofstraße. Die Erfolgsgeschichte des Geschäfts begann indes in den Wendewirren von 1990 - mit einem Fisch in Form eines Aufklebers.

"Den hatte ich an meinem Auto. Und dieser Fisch fiel einem Geschäftsmann aus dem Westen auf. Er sprach mich daraufhin an und wollte wissen, ob ich die Bedeutung kennen würde", erzählt Sieghard Schubert. "Die wusste ich natürlich. Der Fisch ist seit zweitausend Jahren das Erkennungszeichen von Christen." Da trafen also Christ West und Christ Ost aufeinander. Und schnell kamen Christ Ost und Christ West ins Gespräch und wurden wenig später Geschäftspartner. Der Kaufmann Klaus Albert aus dem Schwarzwald war nämlich im Begriff, in Neufünfland Mode-Geschäfte zu eröffnen. Neun sind es dann in Sachsen und Thüringen geworden. Sieghard Schubert wurde Regionalleiter Ost. Und das mit einer riesen Portion Vertrauensvorschuss. "Wir waren beide Christen, das war die Grundlage unseres Handels", erzählt Sieghard Schubert über seinen außergewöhnlichen Seiteneinstieg.

Gelernt hatte der Reichenbacher Kfz-Schlosser, bei Schneider in Mylau. Dann war er 17 Jahre lang Prokurist im Lebensmittelgroßhandel von Werner Bloch an der Reichenbacher Bahnhofstraße. "Reden konnte ich schon immer, wer nicht reden kann, kann nichts verkaufen. Dort habe ich das Handeln gelernt." Und das regelmäßig auch als Vertreter mit vollem B 1000 und einem gewinnenden Lächeln bei unschlagbaren Angeboten: Gut, Sie kriegen die Gewürzgurken, müssen aber auch die Brechbohnen nehmen.

Aber die Textilbranche? "Ich hab Klaus gesagt, ich kann eine W-50-Achse wechseln, ich kann Plus und Minus zusammenrechen, damit unterm Strich was rauskommt. Aber was Größe Sechsunddreißig ist? Keine Ahnung. Er hat gesagt, kein Problem, Sieghard, du kannst das." Vier Wochen hat der Familienrat dauergetagt. "Da lagen Klaus schon 40 Bewerbungen für die Stelle vor. Aber er hat mir die Zeit gegeben. Vertrauen war für ihn alles, Qualifikation nur eine Frage der Zeit." Ins kalte Wasser ist Sieghard Schubert dann doch nicht gesprungen. Ein Jahr lang hat der Mode-Novize neben der Arbeit Seminare besucht. "Ich musste den Mitarbeitern ja auch jene Sicherheit vermitteln, die von Können kommt." Und man konnte, das Geschäft hat gebrummt. Bis sich der Eigentümer aus der Fläche zurückgezogen hat. In Reichenbach 1996.

Aus Mode Albert wurde über Nacht Mode Schubert. Kreditfinanziert, mit dem Wohnhaus als einziger Sicherheit. "Es war ein Risiko, aber wir hatten einen tollen Start", erzählt Roswitha Schubert über ihren Seiteneinstieg. Gelernt hatte das Mädel aus Jägersgrün Kinderkrankenschwester. Gearbeitet hat sie dann in einer Kinderklinik im Erzgebirge - bis die Schmerzen zu groß geworden sind. Körperlich und seelisch.

Ihre Station war unter dem Dach des Hauses untergebracht. Dort haben die Schwestern schwerstbehinderte Kinder versorgt. Das war körperlich schwere Arbeit. Was mehr wehgetan hat, das war die seelische Belastung. "Neunundneunzig Prozent dieser Kinder haben nie Besuch bekommen. Auch die Kinder nicht, die zum Beispiel durch einen Unfall in diese Lage gekommen sind. Das heißt, das waren Kinder, die bis zu dem Unfall normal in einer Familie herangewachsen sind." Die Betreuung dieser Kinder bezog sich allein auf körperliche Bedürfnisse. Oft war Roswitha Schubert nach Dienstschluss auf der Station, hat sich an ein Bett gesetzt, die Hand eines Kindes genommen und ihm etwas vorgesungen. "Wenn ich entdeckt wurde, musste ich gehen."

Ein Mensch hält so etwas schwer aus. So bewarb sie sich für eine Stelle auf der Entbindungsstation an der Albertistraße. Und auch sie bekam einen Vertrauensvorschuss. "Ich habe mich bei der Oberin vorgestellt und erzählt, was ich bisher gemacht habe. Die Oberin sagte, reichen Sie Ihre Unterlagen im Krankenhaus ein. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir nehmen Sie hier." Roswitha Schubert konnte wieder helfen, ohne in Konflikt mit ihrem Gewissen und ihrem Glauben zu geraten.

Dann kam die Wende mit ihren ungezählten Scheidewegen. Roswitha Schubert entschied sich, ihrem Mann auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu helfen. Und zwar weder im Lebensmittelhandel, auch das war eine Option, noch in der Modebranche. Die längst um zwei Kinder gewachsene Familie hatte sich auf die Schuhmacher-Tradition bei den Schuberts besonnen. "Mein Großvater war Schuhmacher, mein Vater war Schuhmacher", erzählt Sieghard Schubert. So wurde ein Gewerbe mit Sitz im Wohnhaus an der Humboldtstraße angemeldet. Verkauf und Reparatur.

Dann kam alles anders. Mit einigen Tiefen und vielen Höhen. 20 Jahre Mode Schubert, 40 Jahre Eheleute Schubert. Hochzeitstag des Paars ist der 11. September. Ein Datum, das der Ehemann erst seit 15 Jahren nicht mehr vergisst. Seinen Humor wird Sieghard Schubert auch am Mittwoch ausspielen, wenn er die mit Händlern der Bahnhofstraße auf die Beine gestellte Modenschau zum x-ten Male moderiert. "Ein Erfolgsgeheimnis der Schau ist das Vertrauensverhältnis, das wir Händler hier über die Jahre aufgebaut haben."

Herbst- und Wintermodenschauen am Mittwoch im Saal der Sparkasse am Postplatz. Die von Sieghard Schubert moderierten Veranstaltungen beginnen 16 und 19 Uhr.