Verzinkerei bekennt sich zu Netzschkau

Voigt & Schweitzer will Nema-Flächen keineswegs veräußern. Vielmehr sei man bemüht, den Berufsnachwuchs zu sichern.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 10.06.2017



Netzschkau. Die seit 1990 in Netzschkau engagierte Firma Voigt & Schweitzer GmbH will auch künftig am Standort auf dem ehemaligen Nema-Gelände festhalten. Ein Bericht vorige Woche in der "Freien Presse", in dem es um die Vermarktung ehemaliger Nema-Flächen durch die Stadt ging, hat bei dem auf Feuerverzinken und Beschichten spezialisierten Unternehmen mit Stammsitz in Gelsenkirchen und mehr noch bei dessen Kundschaft Irritationen ausgelöst.

"Das Areal, auf dem das Werk steht, ist und bleibt unser Grundstück", erklärt Dieter Keßler, Werkleiter in Netzschkau. Von einem Verkauf oder gar Schließungsabsichten könne gar nicht die Rede sein, fügt Keßler an. Im Gegenteil.

Voigt & Schweitzer ist 1990 in Netzschkau mit einer Beteiligung eingestiegen und hat den Verzinkerei-Standort, der damals noch in einem traditionsreichen Industriekomplex eingebunden war, seither entwickelt. 1997 entstand als Kernstück eine Großanlage mit einem 17-Meter-Kessel, bei der man neueste Umweltaspekte berücksichtigt habe. 2001 übernahm das eigentümergeführte Unternehmen aus dem Ruhrpott die Verzinkerei komplett.

Nach dem Aus der benachbarten Firma GEA im Jahr 2009 sei es Voigt & Schweitzer 2014 gelungen, einen Großteil der benachbarten Hallen zu erwerben. "Diese Erweiterung war aufgrund des weiter wachsenden Kundenkreises und spezieller Produktionsketten dringend nötig geworden", teilt das Unternehmen mit. Seither gebe es auch eine "stetige Mengen- und Umsatzsteigerung". Zahlen werden nicht genannt. Für anspruchsvolle Kunden werde die komplette Abwicklung bis zum Überseetransport der verzinkten Teile in Containern geboten.

Saisonabhängig sind in Netzschkau bis zu 70 Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb im Einsatz. Um künftig Fachpersonal zu sichern, bietet Voigt & Schweitzer unter der Marke ZINQ eine gewerblich-technische Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik an - mit Schwerpunkt Feuerverzinken. Damit hat die Firma gemeinsam mit der IHK einen neuen Beruf entwickelt. Die Ausbildungsinitiative "Mach den ZINQ" brachte Voigt & Schweitzer die Auszeichnung als bester industrieller Ausbildungsbetrieb Deutschlands durch das Bundeswirtschaftsministerium ein.

Unter dem Label ZINQ sind mehr als 1000 Mitarbeiter an 22 Standorten in Deutschland tätig. Jährlich werden rund 400.000 Tonnen Stahl vor Korrosion geschützt.