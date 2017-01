Vogel-Zählung: Guck mal, wer da piepst!

Wer hat eine Meise? Und wenn ja, welche? Der Naturschutzbund hat gestern zur Zählaktion am Futterhäuschen aufgerufen. Aus dem Vogtland könnten es mehr Teilnehmer sein.

Von Manuela Müller

erschienen am 09.01.2017



Plauen. Das Piepsen des Grünspechts klingt wie ein Lachen, der Grauspecht singt melancholisch. Und wenn das Blaukehlchen ruft, klingt es wie ein Auto-Anlasser, sagt Vogelkundler Udo Schröder.

Eine Stunde lang ist er gestern Vormittag durch den Plauener Baumpark gelaufen, um die Wintervögel zu zählen. Umgeben von einer Gruppe Männer und Frauen, die etwas übrig haben für die Natur. Sie trugen Ferngläser um den Hals, guckten, hörten und zählten.

Hintergrund ist die bundesweite "Stunde der Wintervögel". Der Naturschutzbund Nabu hat zu einer privaten Vogelzählung aufgerufen. Eine Stunde lang sollen sich Vogelfreunde Zeit dafür nehmen und die Daten den Naturschützern melden. Wer bei der bundesweiten Vogel-Zählung mitmachen will, muss sich aber nicht mit Gesängen auskennen. Es reicht, sich ans Futterhäuschen vor dem Küchenfenster zu stellen und Strichliste führen. Von Freitag bis gestern war die Zählung. Allerdings kann man dem Nabu noch bis zum 16. Januar Daten melden.

Bis zu 90.000 Leute beteiligen sich jedes Jahr. Aus dem Vogtlandkreis haben bis gestern Abend rund 100 Frauen und Männer ihre Zählung per Internet an den Nabu gemeldet. Naturschützer wie Udo Schröder aus Pausa versuchen, noch mehr Menschen dafür zu begeistern. Sie werben dafür, indem sie zum ersten Mal zur öffentlichen Vogel-Wanderung durch den Baumpark am Friedhof einluden. Der Naturschutzbund als Organisator, Udo Schröder als Ornithologe.

Seit er zehn ist, beschäftigt sich Schröder mit Vogelstimmen und Vögeln. "Jedes Jahr ein, zwei Gesänge lernen, das reicht", sagt er. Früher gab es Schallplatten mit Vogelstimmen, heute kann man sich das Gezwitscher im Internet anhören. Ihm folgten gestern vor allem erfahrene Vogelfreunde durch den Baumpark. Einer von ihnen war Sylvio Heß aus Plauen. Er muss Vögel nicht aus der Nähe sehen, um sie zu identifizieren. Er erkennt sie an der Art, wie sie fliegen und zwitschern.

Die Aktion soll helfen, Veränderungen zu dokumentieren. Den Schwerpunkt setzt der Nabu auf Gartenvögel. Dabei können auch Laien helfen, sagt Udo Schröder: "Wenn 80.000 Leute jedes Jahr die Vögel in ihren Gärten zählen, ergibt das eine statistische Größe. Man bekommt eine Tendenz."

Es geht auch darum, die Menschen für die Natur zu sensibilisieren. Nabu-Mitglied Bernhard Weisbach findet zum Beispiel, dass in jeden Garten ein Insektenhotel gehört. "Aber das nützt nichts, wenn der Rasen kurz gehalten wird und nichts blüht", sagt Weisbach. Auch Nistkästen sollte man nicht sich selbst überlassen. Im Herbst raten Experten zur Reinigung, damit die Blaumeise im Winter das Quartier annimmt.

Die Meisen, die im Vogtland überwintern, stammen Schröder zufolge aus Nordeuropa. Die Einheimischen ziehen nach Südwest. Bei der Stunde der Wintervögel belegen die Meisen jedes Jahr vordere Plätze. Die Vogtländer haben dieses Mal besonders häufig Kohlmeisen gezählt. Auf Platz 2 liegt die Amsel, gefolgt von Haussperling, Feldsperling und Blaumeise. Bundesweit liegt der Haussperling vorn. Für den Nabu Vögel zählen kann man auch im Frühjahr. "Ich habe auch schon Glühwürmchen gezählt", sagt Bernhard Weisbach. Das ist eine Sommer-Aufgabe für Naturfreunde.

Gezählte Vögel melden kann man im Internet unter www.stundederwintervoegel.de. Meldeschluss ist am 16. Januar.