Vorfahrt missachtet: FÃ¼nf Verletzte bei Unfall in Lengenfeld

Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Unfall in Lengenfeld

erschienen am 19.08.2016



Lengenfeld (dpa/sn) - Bei einem Autounfall in Lengenfeld (Vogtlandkreis) sind fünf Menschen verletzt worden, darunter ein knapp zwei Jahre altes Mädchen. Eine 67-jährige Autofahrerin wollte von der Autobahn 72 auf die B94 in Richtung Lengenfeld auffahren und missachtete die Vorfahrt eines anderen Wagens, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrerinnen schwer verletzt wurden. Drei weitere Insassen, darunter das kleine Mädchen, wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.