Was das Vogtland bewegt hat

2016 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen, mit Hoffnungsvollem und Frustrierendem, mit Projekten und Pannen, mit Freude und Streit: Eine Bilanz, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 31.12.2016



Top: Sparkassenmarathon mobilisiert Massen: 2100 Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein zwischen Plauen und Weischlitz unterwegs, 500 Helfer aus dem gesamten Vogtland im Einsatz, zufriedene Sportler und Organisatoren: Die Region beweist eindrucksvoll, dass sie im Schulterschluss auch ein Event von beachtlicher Größe stemmen kann. Nicht zuletzt gelingt mit dem Sparkassenmarathon allerbeste Werbung fürs Vogtland.

Flop: Postkarte braucht für vier Kilometer 15 Jahre: Am 13. Januar 2016 erhält Matthias Ehrler eine Glückwunschkarte zum 35. Geburtstag. Eigentlich schön, aber: Ehrler feiert 2016 bereits seinen 50. Die am 7. August 2001 abgestempelte Karte braucht für vier Kilometer von Schönbrunn nach Lengenfeld fast 15 Jahre. Das aufgedruckte Motto der Karte: "Nimm Dir Zeit..."

Top: Punktlandung für Vier-Sterne-Hotel in Bad Elster: Nach einem Jahr Bauzeit wird am 1. März das Hotel König Albert in Bad Elster eröffnet. Die im Kurort dringend herbeigesehnte Investition von 16,5 Millionen Euro bedeutet mehr als nur einen Hotelbau mit 244 Betten, Restaurant und Extras wie einer Zigarrenlounge. Die Beherbergungsstätte ergänzt die direkt daneben platzierte neue Sole-Therme, die mit einem Salzgehalt wie im Toten Meer zum Publikumsmagneten und - wie es neudeutsch so schön heißt - Alleinstellungsmerkmal avancierte. Der Kurort-Tourismus als Zugpferd.

Flop: Neue Schülertickets geben den Geist auf: "Bitte nicht lochen!" Diese Warnung muss der vogtländische Verkehrsverbund an die Eltern der 10.000 Schüler herausgeben, die das neue Schülerticket nutzen. Das ist mit einem sensiblen elektronischen Chip versehen. Gelochte und an ein Schlüsselband gehängte Plastikkarten versagen reihenweise den Dienst. Es hagelt Reklamationen. Der Verkehrsverbund reagiert rasch und löst das Problem: Er verteilt durchsichtige Ticket-Hüllen - mit Loch fürs Schlüsselband.

Top: Zwei Vogtländer packen beherzt zu: Gemeindereferent Benjamin Braun schnappt einen Dieb in der katholischen Kirche Plauen. Der Kirchenmann verteidigt vehement den Opferstock und überführt einen einschlägig bekannten Mann, dem inzwischen eine Haftstrafe aufgebrummt wurde. In Klingenthal überführt Bürgermeister Thomas Hennig einen Ladendieb. Hennig, kräftig von Statur, schnappt den Mann und übergibt ihn der Polizei.

Flop: Tarifstreit bei Autozulieferer MA eskaliert: Beim Autozulieferer MA Automotive in Treuen tobt ein erbitterter Tarifstreit, der auch vor einem Tabubruch nicht zurückschreckt. Das Unternehmen will zeitweilig die Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden durchsetzen. MA schickt dazu einen knallharten Anwalt los, der als Experte für schier aussichtslose Rauswürfe gilt. Der Tarifkonflikt ist nicht gelöst. Er dauert, wie es aussieht, auch 2017 an.

Top: Alte Treppe am Plauener Hradschin wie neu: Diese Treppe polarisiert: Ist sie nun unter Top zu bewerten oder als ein Flop? Die Erneuerung der monumentalen Steintreppe, deren 30 Stufen eine Verbindung zwischen Parkhaus der Stadtgalerie und Bergstraße herstellen, verschlingt 900.000 Euro. Allein für Planung 140.000 und für Kampfmittelberäumung 100.000 Euro. Doch die ursprünglich 1907 bis 1910 entstandene Treppe ist ein städtebauliches Sahnehäubchen. Am Hradschin entstehen zurzeit in alten Häusern schicke Wohnungen. Flop: Verleihnetz von E-Bikes geht der Saft aus: Als erste Region Ostdeutschlands setzt das Vogtland 2010 auf den Elektro-Trend bei Fahrrädern. Doch die Movelo-E-Bike-Region Vogtland ist sechs Jahre später aus dem Tritt geraten. Von 30 Partnern ist nur noch eine Handvoll übrig. Der Boom hält dennoch an. Besonders Ältere sausen mit E-Bikes durchs hügelige Vogtland.

Top: "Restaurant 1850" schafft Sprung in Gourmet-Führer: Der Gasthof "Goldenes Herz" ist für deftige Vogtland-Kost bekannt und beliebt. Doch Junior-Chefin Sophie Manthey und ihr junges Team krempeln das Schönbrunner Lokal um. Statt Sauerbraten und Bambes jetzt Rinderconsommé oder Froschschenkel. Die Tester des Varta-Gourmet-Führers hat's glatt umgehauen: Auf Anhieb verpassen sie dem Newcomer zwei Varta-Diamanten.

Flop: Regen und Kälte dämpfen die Dampftage: Trotz Wetterkapriolen Ende April besuchen viele Technik-Freaks und Schaulustige die Hof-Plauener Dampftage. Die Züge sind voll, doch das spektakuläre Rahmenprogramm wird abgespeckt. Schade.

Top: Verschwundene Gemälde tauchen wieder auf: Der Kleingeraer Maler Frank H. Zaumzeil schickt im Dezember 2013 zwei Bilder für eine Ausstellung an die Berliner Artodrome-Galerie, doch die 100 mal 160 Zentimeter großen Gemälde kommen dort nie an. Der Maler schreibt sie schweren Herzens ab, doch völlig unerwartet im Juli 2016 die Nachricht: Die in Kassel verschollenen Bilder sind in Oranienburg in einem Depot gelandet. Ein Zufallsfund. Zaumzeils Fazit: "Nie wieder ohne Zusatzversicherung."

Flop: Saarland-Geheimreise des Oelsnitzer OB: Eine Reise ins Saarland, wo der in Oelsnitz aktive Unternehmer Edmund Meiser lebt, bringt Mario Horn Kritik ein. Der Oelsnitzer Oberbürgermeister spricht von einer "Dienstreise zur Wirtschaftsförderung". Er nimmt gleich seine ganze Rathaus-Führungsriege mit, kann aber nach der Reise nichts Zählbares vorweisen. Stadträte fühlen sich übergangen, selbst Horns Stellvertreter waren nicht eingeweiht. "Eigenartig" sei derlei Verhalten, lautet die Kritik. Top: Altar kehrt nach Wiedersberg zurück: Nach 30 Jahren kehrt der Kanzelaltar wieder zurück in die Wiedersberger Kirche. Per Leihvertrag ist das barocke Prachtstück an die Burgstädter Kirche ausgeliehen worden. Nach Vertragsende wollen die Wiedersberger ihren Kanzelaltar zurückhaben, den der Hofer Bildschnitzer Johann Nikolaus Knoll um 1737 geschaffen hat. Altarweihe ist am 29. Mai, doch der Treuener Restaurator Jens Wirth hat zuvor noch alle Hände voll zu tun.

Flop: Selfies auf der Göltzschtalbrücke: Zwei Frauen halten Bundespolizei und Bahngesellschaften in Atem, weil sie auf der Göltzschtalbrücke herumturnen, die dabei geschossenen Selfies auf Facebook verbreiten und zugleich andere zum Mitmachen anstiften. Das ist grober, lebensgefährlicher Unfug und zugleich strafbar. Züge dürfen dort mit Tempo 160 fahren.

Top: Neustart für die Produktion von Kinella-Saft: Vier Monate lang hat Ackermanns Haus nach der Insolvenz keine Säfte mehr ausgeliefert. Dann der Neustart beim traditionsreichen Ellefelder Unternehmen: Der neue Eigentümer, die Lausitzer Früchteverarbeitung, lässt den legendären Saft der Marke Kinella wieder aufleben.

Flop: Vollsperrung zum Saisonstart bremst Talsperre Pöhl aus: Alle Jahre wieder gibt es pünktlich zum Saisonstart an der Talsperre Pöhl halb- oder ganzseitige Sperrungen der wichtigsten Zufahrt. Besonders schlimm 2011, 2013 und 2014, doch auch 2016 bleibt sich die Landesstraßenbaubehörde treu: Im März wird die von Plauen zum vogtländischen Meer führende Straße wegen Radwegbaus gesperrt. Tourismusangebote wie Campingplatz, Fahrgastschifffahrt, Kletterwald und die Gastronomie sind betroffen.