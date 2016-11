Was für ein Gedicht, diese Schüpplinge

Spätes Sammler-Glück: Ein Reichenbacher hat in seinem Geheim-Revier noch mal ordentlich Pilze gefunden und auch als Fotograf Glück gehabt.

Von Gerd Möckel

erschienen am 09.11.2016



Reichenbach. Karl-Heinz Meyer ist vielen als umtriebiges Mitglied des Oberheinsdorfer Traditionsvereins Rollbockbahn und eiserner Fan des Reichenbacher FC bekannt. Seine Leidenschaft für die mykologische Wunderwelt heimischer Wälder ist dagegen eher im Verborgenen geblieben. "Aber diesen Anblick muss einfach jeder Pilzfreund genießen können, ist das nicht ein Gedicht", sagt jetzt der Reichenbacher zu einem Zufallsfund bei seinem letzten Streifzug durch sein Pilz-Revier in einem Greizer Waldstück.

Beim Anblick der aus einem bemosten Baumstumpf ragenden Sparrigen Schüpplinge klickte der Auslöser seiner Kamera genauso wie bei kapitalen Vertretern von Steinpilz, Marone oder graublättrigem Schwefelkopf. Birkenpilze, Rotfußröhrlinge und Hallimasch rundeten den Genuss fürs Auge und im Hinblick auf Eintopf und Goulasch auch für den Gaumen ab. "Es war wohl mein letzter Gang dieses Jahr, wirklich sehr ergiebig. Jetzt kommen die Nachtfröste, das war's. Wir sind dieses Jahr wirklich noch spät verwöhnt worden. Die Schüpplinge waren das Sahnehäubchen, die hab ich hier so in all den Jahren erst zwei-, dreimal gesehen. So schön stehen sie nicht mal im Pilzbuch."

Zum Verzehr geeignet sind die Schüpplinge allerdings nicht. Obwohl Pilzfreunde immer wieder erzählen, früher sei der Pilz auch verzehrt worden. Doch Karl-Heinz Meyer verzichtet auf einen Versuch. Eine weitere Bereicherung seines Pilz-Potpourris ist auch nicht nötig. Sage und schreibe 54 verschiedene Pilzsorten verarbeitet der Gourmet zu schmackhaften Speisen. Ottonormal-Sammler lässt die meisten der Raritäten ein wenig ratlos stehen, den Kenner lassen sie mit der Zunge schnalzen. Schon beim Aussprechen vieler eher exotisch klingender Namen läuft Karl-Heinz Meyer das Wasser im Munde zusammen. Zum Beispiel beim Frauen-Täubling. "Das ist der beste Täubling. Nicht umsonst trägt er diesen Namen."