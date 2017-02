Wehr wächst gegen den Trend

Kreisbrandmeister: Reichenbachs Feuerwehr ist in der Region die erste Wehr mit mehr Ein- als Austritten. Doch es gibt auch alarmierende Zahlen.

Von Petra Steps

erschienen am 14.02.2017



Reichenbach. Die Reichenbacher Feuerwehr ist nicht nur die größte freiwillige Wehr im Vogtlandkreis. Bei der Jahreshauptversammlung der Wehr wurde über einen Trend informiert, über den sich auch der scheidende Stadtwehrleiter Michael Mittag freute: Die Feuerwehr wächst nämlich hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl gegen den Trend in der Region. Der Zuwachs resultiert zum einen aus der Jugendfeuerwehr, zum anderen aus Zuzügen oder Einsteigern. Den 13 Aufnahmen stehen lediglich zwei Austritte gegenüber. Kreisbrandmeister Gerd Pürzel sagte, dass die Reichenbacher Wehr die erste mit positiver Tendenz sei.

Und diese solle sich fortsetzen. Michael Mittag forderte von der Politik, die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich Ehrenamt in Deutschland lohne. "Wir sind die billigsten Arbeitskräfte der Nation. Ohne Freiwillige in allen Bereichen geht nichts mehr", sagte er und bedankte sich beim Stadtrat, der immer wieder Ausgaben für die materiellen Voraussetzungen zustimme. "Die Feuerwehr ist nicht alles, aber ohne sie ist manchmal alles nichts." Gleichzeitig dankte er der Fachabteilung unter Leitung seines Vorgängers Matthias Pürzel, die immer ein offenen Ohr für die Belange der Wehr habe. Auch mit Gerd Pürzel als Kreisbrandmeister und Andreas Schubert als Vorsitzendem des Kreisfeuerwehrverbandes, beides Eigengewächse der Reichenbacher Wehr, fühle man sich gut vertreten. "Kameradschaft ist das Wesentliche an der Feuerwehr. Das bedenkt bitte in Eurem handeln."

Der scheidende Stadtwehrleiter hatte auch erstmals die beiden Mylauer Wachen begrüßt, die seit Inkrafttreten der neuen Feuerwehrsatzung am 1. Januar zu Reichenbach gehören. Damit hat die Neuberinstadt wieder sieben Wachen wie vor der Zusammenlegung der drei Reichenbacher Wachen zu einer.

OB Raphael Kürzinger (CDU) sagte, "es wächst zusammen, was zusammengehört" und nahm so auf die vergrößerte Wehr durch Mylau Bezug. Dabei sei es wie bei einer Familie. Es wurden Kinder mit in die Ehe gebracht. "Bei sieben weiß ich aus Erfahrung, dass jedes anders ist und das Zusammenspiel nicht einfach zu händeln." Reichenbach könne über die Zahl der Feuerwehrleute glücklich sein. Den meisten Vereine mangle es an Personal. Allerdings falle der Wegfall eines Vereins oft nicht so auf. Wenn die Feuerwehr nicht mehr existiere, sei das anders.

Vom Besuch des sächsischen Finanzministers vor wenigen Tagen brachte der OB alarmierende Zahlen mit: In den kommenden zehn Jahren scheiden 60.000 Sachsen aus dem Arbeitsprozess aus, 30.000 rücken nach. "Wir werden große Probleme bekommen, auch in Bezug auf die Feuerwehren." Bezüglich der zunehmenden vermeidbaren psychologischen Belastungen aufgrund verbaler Angriffe oder Tätlichkeiten bei Einsätzen befürwortete er konsequente Ahndung und härtere Strafen. 2018 stehe der Kauf der neuen Drehleiter an, für die 75 Prozent Förderung erwartet werden. 650.000 Euro sind im Haushalt eingestellt.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Hösl erklärte, dass Ehrenamt wichtig sei, aber Sachsen jetzt 22 Millionen Euro mehr für Lehrer ausgegeben müsse und jeder Euro nur einmal vorhanden sei.

Nach der Wahl der neuen Wehrleitung mit Thomas Weck an der Spitze wurde auch Bilanz für 2016 gezogen. Das Einsatzgeschehen wurde als durchschnittlich und relativ normal charakterisiert. Zu den Einsätzen und Ausbildungen kamen Theaterwachen, Besprechungen, Trainings der Wettkampf-Mannschaft, Wettkämpfe, Auftritte in Schulen, Kindereinrichtungen oder die Absicherung von Veranstaltungen. Alles in allem wurden knapp 13.000 Stunden geleistet.