Wenn der Gourmet-Koch auftafelt

Spitzenkoch Sascha Ludwig hat mit einem Freund für Gäste der Reichenbacher Tafel ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Bei der Charity-Aktion wurden auch Küchengeheimnisse gelüftet. Und einen überraschenden Blick über den Tellerrand gab's auch.

Von Gerd Möckel

erschienen am 23.02.2017



Reichenbach. Rein von der Quote her dürfte Reichenbach mindestens ebenso viel Küchen-Spitzenpersonal hervorbringen wie Berlin. Zu den bekannten Gourmet-Köchen vogtländischer Prägung gehört auch Sascha Ludwig, der sich nicht zuletzt als Küchenchef im Charlottenburger "Filetstück" (13 Punkte im Gault-Millau), als Chef de Partie im Berliner "Quadriga" oder auch als Privatkoch in Monaco einen Namen gemacht hat. In Europa weniger bekannt sein dürfte Sascha Ludwigs einstiger Mitschüler in der Weinholdschule: Daniel Beek. Der wiederum ist heute in Australien für seine hervorragende Küche bekannt - im eigenen Restaurant in der Nähe von Brisbane. Beide haben einst in Bayern ganz klein angefangen. Nach der Lehre trennten sich ihre Wege.

Gestern gab's in der Reichenbacher Tafel gewissermaßen ein Wiedersehen. Petra Beek vom Vorstand des Tafelvereins richtete die besten Grüße ihres Sohnemanns aus. "Er hat gesagt, dass er das Engagement von Sascha hier ganz toll findet", sagte die Mutter nach einem kurzen Telefonat nach Australien. Bei solchen Zutaten konnte bei der vom Reichenbacher CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Hösl eingefädelten Charity-Aktion gar nichts schiefgehen. Der in Sachen Tafel erprobte Politiker (schob zuletzt die erfolgreiche Spendenaktion für ein neues Kühlfahrzeug an) hatte Sascha Ludwig gebeten, seine Künste in den Dienst des guten Zwecks zu stellen.

Und so zauberte der Koch mit seinem Kompagnon Chris Albersdörfer aus Thüringen ein Drei-Gänge-Menü, das bis auf das Fleisch aus Tafel-Lebensmitteln kreiert wurde: eine Sellerie-Creme-Suppe, einen Rindergulasch mit Semmelknödel und Paprikagemüse und als Nachgang Kaiserschmarrn mit Apfelkompott. Würde das Menü auch den Supergaumen-Test der RTL-Kochprofis bestehen? Chris Albersdörfer: "Na klar, ganz sicher. Mit denen haben wir doch schon zusammengearbeitet."

Als das Duo und Stephan Hösl die Leckereien im Tafel-Treppenhaus portionierten, lief den 40 Gästen in der Aula das Wasser im Munde zusammen. "Ich hoffe, es schmeckt", hatte Sascha Ludwig vor dem Mahl noch gesagt: "Dann können wir gerne etwas schwatzen." Und wie es geschmeckt hat. Ursula Seuß zum Beispiel sprach von einem Gedicht von Gulasch. "Einfach lecker, das würde ich nicht so hinkriegen." Die Meister erfreute das Lob, das Stefan Hösel an die Spender des Rindfleischs weiterreichte: Der Oberreichenbacher Landwirt Andreas Mittenzwei, die Marienhöher Direktvermarktung und Rechtsanwalt Enrico Engelhardt hatten je zehn Kilo gespendet. Von dieser Menge wären Schlemmer-Heerscharen satt geworden. Tafelchefin Petra Düntsch kündigte an, das übriggebliebene Fleisch bei der im Frühjahr anstehenden Feier zum Abschluss der Bauarbeiten an der Tafel zu verwenden.

Beim von Medienvertretern verfolgten Auftritt der Küchenchefs lüfteten diese auch das ein oder andere Geheimnis. Zum Beispiel: Was geht in keiner guten Küche? "Glutamat oder Brühwürfel", sagte Chris Albersdörfer, der jedoch mit Informationen zu seiner aktuellen Arbeitsstätte geizte: "Küchenchef können Sie schreiben." Auch Sascha Ludwig darf nicht mal hinter vorgehaltener Hand sagen, für wen er in Berlin und Monaco gekocht hat. "Wir haben alle unterschrieben, genau darüber nichts zu sagen. Nur soviel: Es waren auch nur Menschen." Entertainerqualitäten sind zumindest in der gehobenen TV-Show-Küche auch gefragt. Sascha Ludwig hat mal für eine Test-App zwölf Stunden gekocht. "Für dreieinhalb Minuten Film. Aber auch das war zu lang. Wer will mich schon dreieinhalb Minuten Fleisch zubereiten sehen - obwohl ich das natürlich richtig gut kann."

Und, das Kochen, kann das jeder? Chris Albersdörfer: "Ja. Ein bissel Leidenschaft und viel Bauchgefühl wäre gut, aber Kochen ist keine Wissenschaft." Sascha Ludwig: "Obwohl ich eine Wissenschaft draus mache. Ich gelte in der Branche als etwas verkopft. Ich habe den Anspruch, es immer ein bisschen besser zu machen. Wenn jemand nach fünf Gängen sagt, mann, war das geil." Und warum kochen Sie? Chris Albersdörfer: "Um Menschen glücklich zu machen." Sascha Ludwig: "Weil ich nicht malen kann, ich aber meine Kreativität ausleben muss."

Wie das künftig aussieht? Man darf gespannt sein. Sascha Ludwig lebt seit September wieder in Reichenbach. "Ich muss hier nach all den Jahren im Stress ein bisschen zu mir kommen." Der 33-Jährige hat ein, zwei Gänge runtergeschaltet, kocht ab und an auf Privatpartys. Und dann? "Wer weiß. Alle sagen, im Osten geht doch nichts. Aber hier geht ja vielleicht doch was. Man muss es nur richtig anpacken." Das hat gestern jeder Gast gesehen.