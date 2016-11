Wie die "Freie Presse" nach Amerika kam

"Er gab ihr seine Leber - sie schenkte ihm ihr Herz." Als die Forbrigs diese um die Welt gehende Geschichte in ihrer Zeitung lasen, nahm das Paar aus Neumark Kontakt mit dem Paar in Illinois auf.

Von Gerd Möckel

erschienen am 22.11.2016



Reichenbach. Als Monique Forbrig am 27. Oktober in der Zeitung blätterte, blieb ihr Blick förmlich an dieser Überschrift kleben: "Er gab ihr seine Leber - sie schenkte ihm ihr Herz." Als sie den Artikel auf der Seite "Aus aller Welt" gelesen hatte, war sie ganz gefangen in dieser wundervollen Geschichte von Heather Krueger und Chris Dempsey. "Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich wahr oder nur ein Fake." Auch ihrem Mann Steffen war der Artikel über die Hochzeit des Jahres und ihre außergewöhnliche Anbahnung zu Herzen gegangen. Das Paar aus Neumark setzte sich an den Computer und machte sich auf die Suche nach den Dempseys.

Und wurde fündig. In Frankfort, einem Ort im US-Bundesstaat Illinois. Ein bisschen kleiner als Reichenbach, deutlich größer als Neumark. Dort, in Frankfort, ist seit ein paar Monaten das Glück zu Hause. Und alles will dieses Glück sehen, beglückwünschen und herzen. Die Dempseys kriegen Post aus aller Welt, das Paar sitzt in TV-Shows und gibt Interviews. Aus Flitterwochen sind längst Twitterwochen geworden. Die Nachricht des Paars aus Neumark tauchte im Facebook dieses amerikanischen Traums auf.

Die Forbrigs hatten den Demp- seys geschrieben, wie sehr ihnen die Geschichte nahegegangen war. Und wie sie davon aus der "Newspaper in Germany in a little Town in Saxonia" erfahren hatten. Die Antwort kam prompt. In persönlichen Worten bedankten sich Heather und Chris Dempsey und baten um eine Kopie des "Freie Presse"-Artikels. Die Forbrigs gaben die Zeitung über DHL auf, im Express-Tempo ging's über den großen Teich. Ein Hochzeitsfoto der Forbrigs war auch dabei. Und es dauerte nicht lange, bis die Dempseys via Facebook ein Foto mit der Reichenbacher Ausgabe der "Freien Presse" posteten. Thank you very much. "Die Dempseys sind wirklich sehr sympathisch", sagt Monique Forbrig.

Seither tauschen sich die Paare aus. Über die Familie, das Wetter und dieses Wunder: Chris Dempsey, der als Beamter in Frankfort arbeitet, hörte über einen Bekannten von einer Frau, die mit einer Lebererkrankung im Endstadium vergebens auf einen Organspender wartet. Er ließ sich spontan testen, alle Werte passten. Vor der OP lernten sich beide kennen. "Ich konnte fühlen, dass uns etwas verbindet", sagte Heather über das erste Treffen. Dann bekam sie 55 Prozent seiner Leber implantiert. Im Oktober wurde geheiratet.

"Ein Stoff, wie gemacht für Hollywood, vielleicht sehen wir das in ein paar Jahren im Kino", sagt Steffen Forbrig. Und seine Frau sagt: "Wir sind gespannt, wie das mit den beiden weitergeht, wir bleiben in Kontakt." Und: "Es ist beeindruckend, dass jemand bereit ist, einem fremden Menschen einen Teil eines lebenswichtigen Organs zu geben. Dass dann noch Liebe ins Spiel kommt, das ist es wohl, was diese Geschichte so besonders macht und uns berührt. Und diese Botschaft ist auch so wohltuend anders als dieser Dauerbeschuss mit Politik, Terror, Wachstumsprognosen und solchen Slogans, wie Merkel muss weg."

Und die Organspende selbst, wie sieht's damit aus? "In der Familie, ja. Bei Fremden? Es käme auf die Umstände an", sagt Monique Forbrig. Und ihr Mann ergänzt: "Wichtig ist, wie man sich verhält, wenn es wirklich darauf ankommt." Ausgeschlossen ist nichts. Die Forbrigs sind seit Jahren in der Knochenmark-Spenderdatei registriert. Steffen Forbrig: "Wenn da ein Anruf kommt, setz ich mich sofort ins Auto."