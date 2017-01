Wildtier des Jahres macht sich rar

Die unscheinbare Haselmaus ist das Wildtier des Jahres 2017. Dort, wo sie lebt, ist die Natur intakt. Es gibt sie jedoch auch im Vogtland nur noch selten. Wer sie aufspüren will, muss nach leeren Nussschalen suchen.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 17.01.2017



Reichenbach/Plauen. Nach dem Willen der Deutschen Wildtierstiftung rückt ein Kleinsäuger als Wildtier des Jahres 2017 in den Mittelpunkt, das selbst passionierte Naturfreunde mehr vom Hören und Sagen als vom Sehen kennen: die Haselmaus. Obwohl sie so heißt, ist sie keine Maus, sondern ein Bilch. Zu dieser Tierfamilie gehören auch Siebenschläfer, Garten- und Baumschläfer. Diese kleinen Säugetiere haben eins gemeinsam: Sie halten Winterschlaf.

Obwohl die Haselmaus vom Aussterben bedroht ist, versteckt in der Dunkelheit lebt und deshalb nur selten zu sehen ist, dürften sie doch bei etlichen Naturfreunden im Vogtland Erinnerungen wecken, an die sächsische Nussjagd vor elf Jahren. Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt hatte damals das landesweite Projekt ins Leben gerufen und zum Sammeln von angeknabberten Nussschalen aufgerufen. Anhand der Fraßspuren wollte man Vorkommen des Nagers aufspüren.

Viele Kindergärten und Schulen sowie andere Naturfreunde sammelten im Vogtland 221 Nüsse. Leider war kein einziger Treffer dabei. Es gab trotzdem damals zwei Erfolgsmeldungen. Die ehrenamtlichen Naturschützer Udo Schrödter aus Pausa und Michael Thoß aus Auerbach meldeten zwei Nachweise: einen von der Haselmaus bewohnten Nistkasten bei Pausa und einen Totfund im oberen Vogtland.

Jetzt soll es nach den Wünschen der Initiatoren eine neue Nussjagd in Sachsen geben. Beflügelt von der Entscheidung der Deutschen Wildtierstiftung, erhofft sich auch der das damals Projekt betreuende Biologe Sven Büchner aus Markersdorf bei Görlitz eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema: "Wir wollen als Unterstützer auch die Heinz-Sielmann-Stiftung und den Deutschen Verband für Landschaftspflege gewinnen. Mit beiden gab es bereits Gespräche und positive Signale."

Um Aufmerksamkeit für ein so kleines Tier müsse man sich mehr bemühen, als bei Wölfen oder Vögeln. Büchner: "Es gibt auch viel weniger Hobbyforscher, die sich mit den kleinen Säugern beschäftigen." Auch das Erfassen der Bestände solcher kleiner Tiere gestalte sich wesentlich schwerer, als bei großen Tieren: "Wölfe oder Vögel kann man zählen, Haselmäuse nicht." Öffentlichkeitswirksame Aktionen seien deshalb sehr hilfreich.

Der Totfund im Oberen Vogtland brachte die Erkenntnis, dass in der Region des Naturschutzgebiets Goldberg etwa 10 bis 15 Haselmauspaare wohnen. Naturschützer brachten 60 Nistkästen an. Steffen Thoß, der Sohn von Michael Thoß, der die Nistkästen kontrolliert, hat festgestellt, dass auch regelmäßig Junge aufgezogen werden. Vom Pausaer Bestand dagegen gab es in den letzten Jahren keine Lebenszeichen mehr. Es ist nicht sicher, ob dort noch Haselmäuse leben.

Um die Existenz der Haselmaus nachzuweisen haben die Fachleute so ihre Tricks. Sie erkennen die typischen Nagespuren an der Nussschale und setzen sogar ihre Nase ein. Michael Thoß beschreibt das so: "Wenn sich eine Maus in einem Nistkasten eingenistet hat, erkennt man das an dem typischen Mäusegeruch. Haselmäuse dagegen riechen neutral."

Die Wissenschaftler wie Sven Büchner sind auf solche engagierte Naturschützer angewiesen, denn: "Eine flächendeckende Beobachtung ist nicht möglich. Also richten wir sogenannte Stichprobenflächen ein. 14 gibt es in Sachsen, zwei davon im Vogtland." Doch warum ist die kleine, unscheinbare Haselmaus den Experten so wichtig? Auch das erklärt der Biologe Büchner: "Die Haselmaus steht für einen intakten, artenreichen Lebensraum." Dort, wo sie sich wohlfühlt, gebe es auch viele andere Arten: Insekten, Vögel, Schmetterlinge, Waldränder mit blühenden Sträuchern und Früchten." Büchner dazu: "Solche Arten nennt man deshalb auch Zeigerarten."