Wirtschaftsminister sieht Bürokratie-Probleme in Sachsen

SPD-Landeschef Martin Dulig hat in Reichenbach "plastische Schilderungen" gehört. Er unterbreitete dem Vogtland ein Angebot.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 13.01.2017



Reichenbach. Wenn sich ein Minister aus Sachsens "Leuchtturm" Dresden in die vogtländische Provinz begibt und die Bürger zur Diskussion bittet, dann passiert Vorhersehbares: Als Vertreter der nicht nur räumlich fernen Zentralmacht wird er sogleich mit gefühlten und tatsächlichen Missständen konfrontiert. So erging es am Mittwochabend in Reichenbach zunächst auch Martin Dulig. Doch der SPD-Landesvorsitzende, sächsische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident fand den passenden Ton, um den meisten der gut 50 Gäste im Foyer des Neuberinhauses das Gefühl zu geben: Der Mann hört tatsächlich zu. Dulig nahm Themen und Probleme mit und versprach zu vermitteln - konkreten Zusagen wich der 42-Jährige indes meist aus.

Zum Ende der gut zweistündigen lebhaften Diskussion waren die Grenzen so weit durchbrochen, dass selbst Gastwirt Steffen Manthey an Duligs Küchentisch Platz nahm und seine Gemütslage offenbarte. Der erfolgreiche Gastronom war am Abend als Caterer dienstlich im Neuberinhaus. Er schilderte die Probleme kleiner Unternehmen und Gastwirte: Die mit ihrer Kostenstruktur gegen die Vereinshäuser in den Dörfern nicht bestehen können. Die kaum junge Mitarbeiter finden, weil die wieder weg sind, sobald sie die toten Innenstädte erblicken.

"Das ist die Folge falscher Förderpolitik", sagte Manthey und schnitt mit seiner Frage an Dulig das nächste Problem an, die Bürokratie. "Haben sie schon mal einen Förderantrag ausgefüllt?", fragte der Wirt den Wirtschaftsminister.

Dulig bedankte sich für die "plastische Beschreibung" der Problem- und Gefühlslage. Ein Satz des Ministers zur Bürokratie in Land und Landkreis stieß auf breite Zustimmung: "Ein Großteil der Politikverdrossenheit ist Verwaltungsverdrossenheit." Er bezog diese Kritik auch auf sich und sein Ressort und plädierte dafür, Ermessensspielräume im Sinne der Bürger zu nutzen.

Es mangele in Sachsen auch nicht an diversen Förderprogramme, ermunterte er die Unternehmer im Publikum, davon Gebrauch zu machen. Dass zahlreiche Firmenlenker in den nächsten Jahren ausscheiden, sollten Leute der zweiten Reihe als Chance begreifen, sich selbstständig zu machen. "Wie schaffen wir es, etwas Konstruktives zu entwickeln?", fragte Dulig in die Runde. Ideen entwickeln und begleiten - warum sollte das Vogtland nicht Vorreiter werden in Sachsen? Er werde gern helfen, sagte Dulig, das sei "ein Angebot an die Region".

Unterstützung "von oben" erwartet auch Birgit Schaller. "Uns fehlen die tatkräftigen 30- bis 40-Jährigen", sagte die Chefin von Zweirad-Hering in Reichenbach. Es sei schwer, gute Mitarbeiter zu finden, der Freistaat sollte sich mehr und vor allem aktiv darum bemühen, einst weggezogene Vogtländer zurückzuholen.

Die muntere Debatte eröffnet hatte ein Trio der Bürgerinitiative Bitex. Peter Tillack, Wolfgang Horlbeck und Volker Liskowsky forderten strukturpolitische Entscheidungen der gesamten Staatsregierung als Kompensation. Schließlich werde Reichenbach mit der Hochschul-Schließung geschwächt. Zusagen zu möglichen Nachfolgeeinrichtungen ließ sich Dulig nicht entlocken. Die Zuständigkeit liege klar beim CDU-geführten Finanzministerium.

Trotz Schneetreibens und rutschigen Straßen hatte mancher im Saal erwartet, dass Gastgeber und Gastgeber-Stadt klar Flagge zeigen, wenn schon ein ranghohes Regierungsmitglied Rede und Antwort steht. Doch Kultur-Geschäftsführer Dieter Kießling fehlte ebenso wie Oberbürgermeister Raphael Kürzinger. Der OB ließ sich von seinem Büroleiter Tobias Keller vertreten.