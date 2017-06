Woba-Chefin: "Wir sollten uns als Wohnstadt definieren"

Reichenbach wartet mit ausreichend Kita-Plätzen, topsanierten Schulen, Naherholung und Kultur auf. Das alles müsse man besser vermarkten, hieß es im 4. Bürgerworkshop.

Von Gerd Betka

erschienen am 01.06.2017



Reichenbach. Mit Familienfreundlichkeit und Wohnen hat sich am Dienstagabend der 4. Bürgerworkshop zum Konzept "Reichenbach 2030" befasst. 20 Personen nahmen daran im Ratssaal teil, darunter sieben aus der Stadtverwaltung.

"Wir werden nie eine Einkaufsstadt. Wir sollten uns besser als Wohnstadt definieren", erklärte Daniela Raschpichler, Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Woba. Als Argumente dafür führte sie top sanierte Schulen, ausreichende Kitaplätze, Naherholungsmöglichkeiten wie Spielplätze, attraktive Kulturangebote, mehr Zuzüge als Wegzüge sowie die gute Autobahnanbindung an.

Frank-Michael Krüger, Abteilungsleiter Schulen, Kultur, Sport und Soziales, hatte dies statistisch unterfüttert: Demnach betreiben in Reichenbach sechs Träger 15 Kitas mit 1285 Plätzen. Die Auslastung liege bei 92 Prozent. Jährlich wendet die Stadt 5,2 Millionen Euro für die Kitas auf. In Reichenbach gibt es vier Grundschulen, eine Oberschule sowie ein staatliches und ein freies Gymnasium. Der Unterhalt der städtischen Schulen koste im Jahr 730.000 Euro. Hinzu kommen Lernförderschule, Hansa-Handelsschule, Berufsschulzentrum, BSW und WHZ. Es gibt vier Kinder- und Jugendzentren, Babybegrüßungsgeld, Sozialpass und Ehrenamtskarte.

Pro Jahr verliert Reichenbach jedoch 200 bis 300 Einwohner, machte Raschpichler aufmerksam. Dabei warte die Woba als größter Vermieter der Stadt mit einer durchschnittlichen Miete von nur 3,80 Euro je Quadratmeter auf. Von 349 freien Wohnungen seien 77 sofort bezugsfertig. Der städtebaulichen Verantwortung stelle sich die Woba mit dem Rückbau im Neubaugebiet, der Nachrüstung von Balkons an fast allen Wohnungen, der Sanierung in der Schützenstraße 59, 61 und 63, der Modernisierung des Hochhauses "Haus Caroline" und dem Neubau des Wohn- und Ärztehauses Silbrigplatz 7/8. Events wie der Winterzauber und der Hochhaus-Treppenlauf tragen zum Stadtflair bei.

"Wir haben gute Voraussetzungen für eine familienfreundliche Stadt. Aber wie schaffen wir weiteren Zuzug? Wie werben wir in Zwickau, Chemnitz und anderen Großstädten?", fragte Heike Albert. "Wir können Familien viel bieten. Da muss ein Slogan her", fand Steffan Günther, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt. "Das größte Manko ist, dass wir besser kommunizieren müssen, was wir alles haben", meinte OB Raphael Kürzinger (CDU), verwies aber auf das begrenzte Werbebudget. Es beträgt für Reichenbach im Jahr 30.000 Euro. "Da muss hinten noch eine Null ran", fand Daniela Raschpichler. Matthias Röseler regte unter Beifall an: "Der ländliche Raum sollte sich vereinigen und gemeinsam werben." Stadtrat Volker Liskowsky (Grüne) forderte, Menschen aus Leipzig, wo Wohnungen rar und teuer sind, nach Reichenbach zu holen. Sie könnten ja weiter in Leipzig arbeiten. Letzteres sei ein Trugschluss, fand Mike Singer.

Der frisch gebackene IHK-Präsident Hagen Sczepanski machte sich für eine 24-Stunden-Kinderbetreuung stark, die alleinerziehenden Schichtarbeitern entgegenkommen würde. CDU-Landtagsabgeordneter Stephan Hösl stellte flankierend ein Arbeitspapier zur "Familie im Mittelpunkt der Gesellschaft" vor.

Um Bauplätze für Familien zu schaffen, sei der Volksfestplatz für 20 Eigenheime vorgesehen. In der Innenstadt können zahlreiche Lücken bebaut werden, machte Stadtentwickler Hendrik Behrendt aufmerksam. Stadtrat Frank Otto (BI Mylau) fragte, wo Interessenten denn freie Baugrundstücke in Reichenbach und den Ortsteilen finden können. Der OB verwies auf eine Datenbank, die zurzeit aufgebaut werde und über die Homepage der Stadt erreichbar sein soll. Aktuell habe man aber nur vier Grundstücke online. "Wir müssen da aus dem Knick kommen", so Kürzinger.

Termin Der vorerst letzte Bürgerworkshop zum Thema Kultur & Tourismus findet am Donnerstag, 8. Juni, 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt.