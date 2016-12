Wunschliste der Bewohner kommt mit in die Kupferhülse

In Reichenbach hat die Lebenshilfe den Grundstein für eine Wohnstätte für Menschen mit Prader-Willi-Syndrom gelegt. Sie kostet 1,8 Millionen Euro.

Von Gerd Betka

erschienen am 13.12.2016



Reichenbach. Was er sich für die neue Wohnstätte wünscht, weiß Markus Rohde genau: Schöne, große, helle, warme Räume, eine gemütliche, freundliche Einrichtung, Platz für Sport, Bewegung und zum Feiern, Toilette und Dusche im eigenen Zimmer, Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten, zum Beispiel einen Bastelraum und einen für Lerncomputer, ein Haustier oder auch ganz viele sowie gute Betreuer.

Die Liste trug er gestern im Namen der zehn Betroffenen, die schon jetzt im Wohnheim für behinderte Menschen an der Händelstraße untergebracht sind, bei der Grundsteinlegung für die neue Wohnstätte der Lebenshilfe Reichenbach für Menschen mit Prader-Willy-Syndrom (PWS) vor. Zusammen mit den Bauplänen, der Tagespresse, dem Lebenshilfe-Report 2016 und Münzen wanderte seine Wunschliste mit in die Kupferhülse, die dann zugelötet im Grundstein einbetoniert wurde.

Der Flachbau für 16 Bewohner entsteht unmittelbar neben dem Wohnheim "Zur alten Gärtnerei" an der Händelstraße. Baubeginn war im Oktober. Das Haus soll Ende 2017 bezugsfertig sein. Insgesamt werden 1,8 Millionen Euro Förder- und Eigenmittel investiert. Mit dem Neubau erhalten die PWS-Betroffenen eine speziell auf ihre Behinderung abgestimmte Wohnstätte. Es wird die erste in Sachsen sein. Neben den Wohnräumen wird es auch Freizeit- und Therapieräume geben. Regelmäßige sportliche Betätigung ist genauso wichtig wie die Einhaltung strenger Ernährungsregeln.

Fredo Georgi, Aufsichtsratsvorsitzender der Lebenshilfe Reichenbach, erinnerte an den weiten Weg. Der Kommunale Sozialverband Sachsen habe zunächst den Neubau-Antrag abgelehnt. PWS-Betroffene sollten stattdessen in vorhandene Behindertenheime integriert werden. Erst nach langem Ringen, bei dem sich die Lebenshilfe betroffene Eltern, Spitzenpolitiker und die Fachkliniken Leipzig, Dresden und Kreischa ins Boot holte, gelang ein Umdenken. 2012 fand eine Fachtagung in Reichenbach statt. Für eine Petition an den Sächsischen Landtag wurden 800 Unterschriften gesammelt. Massive Unterstützung sei von den CDU-Politikern Yvonne Magwas und Stephan Hösl gekommen, "was wir von unseren Angeordneten auch erwarten", so Georgi. 2016 traf der Förderbescheid ein.

Julia Rohde von der PWS-Vereinigung Deutschland dankte der Lebenshilfe für die Beharrlichkeit. OB Raphael Kürzinger (CDU) lobte das Engagement des Vereins, der Menschen mit Behinderung Wohnung, Arbeit und Anerkennung gibt.

Das Prader-Willi-Syndrom ist ein seltener Gendefekt, der mit Muskelschwäche, großer Esslust und geistiger Beeinträchtigung einhergehen kann. Eines von 15.000 Neugeborenen ist davon betroffen.