Wunschzettel: Tierheim Unterheinsdorf erhält Spenden

Eine Fotoaktion spielte Geld ein, das nun für die Betreuung von Tieren genutzt wird. Anja Dorsch-ner hatte die Idee, die sie zusammen mit Christopher Malz in die Tat umsetzte. Das war noch nicht alles.

Von Petra Steps

erschienen am 14.03.2017



Unterheinsdorf. Der Leiterin Andrea Thomas stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als es am Samstagvormittag am Tierheim Unterheinsdorf läutete: Eine Gruppe stand mit Taschen bepackt vor der Tür, um das Tierheim mit Geld und guten Gaben zu unterstützen.

Die Idee dazu hatte Anja Dorsch-ner, die im Nebengewerbe das Fotostudio Tajani betreibt. Sie bot zusammen mit Christopher Malz eine Woche lang Fotoshootings für einen guten Zweck an. Jeweils 300 Euro gingen an den Sonnenstrahl-Verein für krebskranke Kinder und an das Tierheim, das von der Stiftung Tierschutzliga betrieben wird.

Anja Dorschner glaubt: "Am Montag und Dienstag war Outdoor-Shooting geplant, aber leider hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst wäre noch mehr Geld zusammen gekommen." Sie ist beruflich als Physiotherapeutin tätig. Ihre Kollegin Babette Strobel und ihre Chefin Nadine Weck begeisterte sie gleich mit für die Idee. Die Chefin sagte dazu: "Wir haben alle ein Herz für Tiere und alle einen Hund." Sie legte noch 200 Euro dazu. Ihre beiden Kinder nickten zustimmend. Tobias (10) kümmert sich um Hund, Katze, Hase und ist gern bei den Großeltern auf dem Bauernhof in Oberreichenbach. Sein Schaf dort heißt Mecke, weil es so viel meckert. Seine Schwester Madlen mag die Zwerghühner und ihr Lamm Lenka, ein Kamerun-Schaf. Durch die Großeltern kamen sie auch mit dem Tierheim in Kontakt, denn die sind mit dem früheren Betreiberehepaar Tröger befreundet. Eingekauft haben die Spenderinnen nach einer ganz modernen Einkaufsliste: Auf der Tierheim-Seite im sozialen Netzwerk Facebook wird mit einem Wunschzettel des Tierheims geworben.

Den klickt man einfach an und findet konkrete Artikel. Einige Dinge fanden sich in den Einkaufstaschen der Spender wieder. Dazu gab es noch eine Schachtel Pralinen für die Chefin. "Ich habe schnell noch Mohrrüben für Meerschweinchen gekauft, weil letzte Woche hier ein Eimer mit fünf Meerschweinchen abgestellt wurde", sagte Nadine Weck.

Bei der Übergabe blieb noch Zeit, sich mit den Tieren zu beschäftigen. 20 Katzen, 15 Hunde, fünf Meerschweinchen, sechs Schafe und 30 Hühner leben zurzeit im Heim. Die Schafe werden für die Bewirtschaftung des Grundstücks benötigt. Die Hühner wurden aus einer Anlage gerettet.

Spenden bekommt das Tierheim öfter. "Wir haben eine Aktion für Reitzubehör laufen. Die Sachen fahren wir zum Pferde-Gnadenhof in Oldenburg, den der Verein betreibt", erklärte Andrea Thomas. Dort findet ein Flohmarkt zugunsten der 30 Pferde statt. Die kürzlich in der "Freien Presse" vorgestellten Katze Henry und der Hund Benji haben inzwischen neue Zuhause gefunden. Andere Tiere warten auf Vermittlung, so wie drei Hunde (im Bild). Gismo, ein Prager Rattler, muss jedoch erst noch ein paar Untersuchungen überstehen.

Fragt man die Tierheimchefin nach ihren Wünschen, so nennt sie mehrere Dinge. Einerseits sind das materielle Sachen wie Lederhalsbänder oder Wasch- und Putzmittel. Andererseits wird auch Geld benötigt, denn Tierarztrechnungen können nicht mit Futterspenden bezahlt werden. Und am Wochenende sind Spaziergänger für die Hunde herzlich willkommen.

tierschutzliga.de