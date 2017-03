Zehn Millionen fließen in Bauvorhaben

Der Reichenbacher Stadtrat hat den Doppeletat für 2017/18 beschlossen. Statt Sparzwängen gibt es Spielräume für Investitionen.

Von Gerd Betka

erschienen am 09.03.2017



Reichenbach. Der Reichenbacher Doppelhaushalt für die Jahre 2017/18 steht. Bei lediglich vier Enthaltungen aus den Reihen der Linken ist das Zahlenwerk am Montag im Stadtrat beschlossen worden.

Kämmerein Heike Hentschel präsentierte einen soliden Etat. Knackpunkt im Ergebnishaushalt, vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung von Firmen, ist, dass ein Fehlbetrag der Stadt Mylau von 1,7 Millionen Euro aus dem Jahr 2015 auszugleichen ist. Im Finanzhaushalt steht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowohl 2017 als auch 2018 ein Überschuss zu Buche, der über der Summe der Kredittilgung liegt. Damit muss Reichenbach kein Haushaltsstrukturkonzept aufstellen. 2017/18 sind Investitionen von 11,8 Millionen Euro geplant, 10,1 Millionen Euro davon für Bauprojekte. Die Hochwassermaßnahmen kommen extra noch dazu.

Um die Investitionen zu schultern, ist 2017 eine Kreditaufnahme von 1,26 Millionen Euro nötig. Die Steuerhebesätze betragen bei der Grundsteuer A 300 Prozent, bei der Grundsteuer B 410 Prozent und bei der Gewebesteuer 390 Prozent (Mylau und Obermylau 410 Prozent). 2017 werden letztmalig 203.000 Euro Straßenbaubeträge zurückgezahlt. Ende 2020 soll die Pro-Kopf-Verschuldung in Reichenbach auf 773 und damit unter 800 Euro sinken. Die Stadt stehe dann nicht mehr unter Beobachtung der Aufsichtsbehörden, hieß es.

Interessant ist, dass Transferleistungen 2017/18 rund 40 Prozent des Ergebnishaushaltes, gleich 27,6 Millionen Euro, ausmachen. Größter Posten ist die Kreisumlage mit 13,9 Millionen Euro, gefolgt von den Kita-Zuweisungen mit 9,1 Millionen, dem Stadtumbauprogrammen mit 1,48 Millionen und der Gewerbesteuerumlage mit 873.000 Euro. Insgesamt werden 2017/18 62.000 Euro für Neugeborene, 60.000 Euro für soziale Vereine, 132.000 Euro für die Förderung der Jugendarbeit, 70.000 Euro für die Sportförderung, 26.000 Euro Zuschüsse für die Feuerwehr, 266.000 Euro Zuweisungen an Sportvereine für Sportstätten, 125.000 Euro für Kulturprojekte, Neuberinhaus und "Jugend musiziert" sowie 940.00o Euro für Vogtland Philharmonie, Musikschule und Burg Mylau bereitgestellt.

Oliver Großpietzsch (SPD) freute sich, "dass wir keine Haushaltskonsolidierungskommission brauchten". Das liege auch an den Zuwächsen in den Umsatzsteueranteilen von rund 200.000 Euro, lobte er die Bundesregierung. "Wir verfügen über Spielräume", konstatierte Henry Ruß (Linke). Auch dank gestiegener Gewerbesteuereinnahmen. Er kritisierte jedoch: "Es ist ein Haushalt der Verwaltung geworden, aber keiner der Stadträte." Er hätte erwartet, dass eher über Zahlen gesprochen worden wäre. Das sahen indes andere Stadträte anders. "In den Sitzungen ist vieles besprochen worden", erklärte Peter Tillack (Bitex). "Wir haben uns in wesentlichen Dingen schon eingebracht", fand Thomas Sachs (CDU). "Wenn wir als Stadträte den Haushalt aufstellen müssten, wären immer noch bei 2014", sagte Frank Otto (BI Mylau).

Für die Zukunft regte Henry Ruß an, einen Bürgerhaushalt aufzustellen, für den die Einwohner Vorschläge machen können, was mit dem Geld passiert. "Das ist keine schlechte Idee", befand OB Raphael Kürzinger (CDU), der so etwas für 2019/20 aufplanen lassen will. Der Folgeetat solle beizeiten diskutiert werden, stimmte er zu. Was den ebenfalls von Ruß angeregten interaktiven Haushalt im Internet angeht, so soll das die IT-Abteilung zu prüfen. Um den Haushalt transparenter zu machen lädt der OB für nächsten Dienstag zu einer Infoveranstaltung ein.

Bernd Müller (Bitex) zeigte sich begeistert von den Geldern für die technische Ausstattung der Schulen. Veit Bursian (FDP) lobte die Berücksichtigung der Ortschaften im Etat und dass die Gewerbesteuer mit zehn Prozentpunkten nur moderat erhöht werde. Stephan Hösl (CDU) hob hervor, dass 18,4 Prozent des Ergebnishaushaltes 2017 für freiwillige Leistungen ausgegeben werden. Jens Pfretzschner (CDU) wandte ein, dass Vogtlandkreis und Stadt unterschiedlich einordnen, was freiwillig ist. OB Kürzinger befand: "Wir leiten das aus dem Kulturraumgesetz her. Kultur ist eine Pflichtaufgabe."

Infos zum Haushalt Am Dienstag, 14. März, findet 17 Uhr im Reichenbacher Ratssaal, Markt 1, eine Informationsveranstaltung zum Doppelhaushalt 2017/18 statt. OB und Verwaltungsspitze wollen erstmals den Bürgern den Etat erläutern, wichtige Vorhaben vorstellen und Fragen beantworten.